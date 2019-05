Kamara traieste o adevarata drama, dupa ce fiul sau, Leon, a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala.

"Am venit sa castig premiul de 50.000 de euro pentru Leon. Avand acest scop, nu ma surprinde ca am rezistat atat de mult. Va continua terapiile pe care le face, dar pentru a merge are nevoie de o serie de interventii. Primele doua vor fi in Turcia. Si in functie de rezultate vom sti in ce directie ne indreptam cu alte interventii, in Germania sau in America. Facem tot ce se poate pentru a il pune pe micutul nostru pe picioare. Sunt costuri mari, dar si rezultate pe masura", a spus Kamara…