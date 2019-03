Stiri pe aceeasi tema

- Ben Affleck (46 de ani) a vorbit despre lupta sa cu dependenta de alcool. Actorul si regizorul american a iesit de la dezalcoolizare toamna trecuta. El a vorbit si despre relatia cu fosta sotie, actrita Jennifer Garner (46 de ani), alaturi de care are doi copii.

- Un barbat de 54 de ani din municipiul Suceava a ajuns in arestul Politiei Judetene dupa ce nu a respectat un ordin de protectie si s-a apropiat prea mult de fosta lui sotie.Joi, la ora 19.20, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata telefonic de catre o femeie de 52 ani, din localitate, despre ...

- Ghiulal Șaban a fost condamnat, in 2015, la inchisoare pe viața dupa ce și-a ucis sora, pe Lara Șaban, in mai 2012. Pe 3 mai 2012, Ghiulal și prietenul lui din copilarie, George Davidescu, au omorat-o pe Lara Șaban, pentru a-i fura 120.000 de dolari, bani cu care aceasta a vrut sa cumpere un apartament…

- Luana Ibacka a marturisit ce crede despre actuala sotie a lui Cabral. Fanii au avut numai cuvinte de lauda la adresa caracterului ei. Intr-un interviu acordat recent, fosta partenera de viata a lui Cabral, Luana Ibacka, si-a spus parerea despre actiala partenera de viata a prezentatorului de televiziune.…

- In anul 2009, cantarețul Alex Velea se casatorea cu Ana Maria Mircea, nașii celor doi fiind solista Andreea Banica și soțul acesteia, Lucian Mitrea. Alex Velea și Ana au divorțat in anul 2013. Dupa separare, atat Alex velea, cat și fosta sa soție și-au vazut de viața. Muzicianul are o relație cu Antonia,…

- Un barbat din Ocna Mures si-a dat in judecata fosta soție pe motiv ca aceasta ii „tine sub observatie viata” si ii aduce, astfel, „atingeri grave vietii private”. Reclamantul a solicitat instantei de judecata sa o oblige pe fosta sa sotie la plata unor despagubiri in valoare de 5.000. Actiunea a fost…

- Judecatoria Aiud a avut pe rol o cauza mai putin obisnuita. Un barbat din Ocna Mures si-a dat in judecata fosta nevasta pe motiv ca ii ”tine sub observatie viata” si ii aduce, astfel, ”atingeri grave vietii private”.

- Fosta prezentatore de televiziune Dana Razboiu a publicat, pe contul sau de Instagram, un mesaj prin care lasa sa se ințeleaga ca are probleme in cuplu. Dana Razboiu s-a declarat incantata de vacanța pe care a petrecut-o alaturi de cei doi baieți ai sai. Insa, in mesajul postat pe internet, vedeta…