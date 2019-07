Kamara, anunţ de ultimă oră desprea starea fiului său. Drama TERIBILĂ a micuţului LEON Kamara a anunțat bucuros ca rezultatele tratamentului au inceput sa se vada și ca baiețelul lui incepe in curand cea de-a patra procedura cu celule stem. In varsta de 5 ani, fiul lui Kamara, diagnosticat cu tripareza spastica, se afla in Turcia, pentru cea de-a patra interventie medicala. Leon a reusit sa se ridice din pat si sa-si miste corpul, iar de acum inainte, va avansa tot mai mult. "Leon face maine cea de a patra intervenție cu celule stem. Progresele sunt din ce in ce mai evidente. Cu voia Bunului Dumnezeu, Leon va avansa pas cu pas și ne va aduce și mai multe zambete. Mulțumim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cantarețului Kamara se pregatește pentru cea de-a patra intervenție cu celule stem. Anunțul a fpst facut de artist. Fiul cantarețului sufera de o forma de paralizie cerebrala. Micuțul a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica, la scurt timp de la nașterea sa, care a avut loc cu 2 luni inainte…

- La inceputul lunii iulie au aparut si primele rezultate ale tratamentului cu celule stem din Turcia, dar lupta pentru sanatatea lui Leon nu se opreste aici. Miercuri, micutul va fi supus celei de-a patra interventie.

- Kamara are incredere ca Leon iși va reveni dupa toate cele șase intervenții, iar acum spune ca are speranțe ca Leon va fi un copil normal. DRAMA URIASA a lui KAMARA. Fiul sau se va trata in Turcia de o BOALA CRUNTA "Leon e bine, a facut și a treia intervenție. O sa plecam pe 23 la cea…

- Kamara a dat ultimele detalii despre intervenția cu celule stem a lui Leon, baiețelul sau. Artistul a marturisit ca micuțul este bine și se pregatește pentru cea de-a patra operație. „Leon e bine, a facut și a treia intervenție. O sa plecam pe 23 la cea de-a patra intervenție. Vor fi șase intervenții…

- Kamara și fosta lui soție se afla in Turcia impreuna cu baiețelul lor, Leon, in varsta de cinci ani. Baiețelul a fost supus unui prim transplant de celule stem, iar tatal lui a publicat primele imagini de pe patul de spital. „Inca un pas pentru Leon a facut: primul transfer de celule stem. Un prim…

- Leon Akim, fiul de 5 ani al lui Kamara, are sanse sa duca o viata normala. Cazul sau a fost prezentat specialistilor din Turcia, care au stabilit ca micutul poate incepe un tratament cu celule stem, dar si o interventie la nivelul coloanei vertebrale. Copilul a fost diagnosticat cu tetrapareza…

- Moment de cotitura pentru Kamara. Fiul artistului, diagnosticat cu tripareza spastica, iși incepe tratamentul cu celule stem, departe de țara. Micuțul Leon, care implinește aceasta luna varsta de 5 ani, urmeaza sa fie internat intr-un spital din Turcia, pentru un tratament cu celule stem. Din cauza…

- Kamara traieste o adevarata drama, dupa ce fiul sau, Leon, a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala. "Am venit sa castig premiul de 50.000 de euro pentru Leon. Avand acest scop, nu ma surprinde ca am rezistat atat de mult. Va continua terapiile pe care le face, dar pentru a merge are nevoie…