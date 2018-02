Stiri pe aceeasi tema

- Kamara si Madalina au vorbit intr-o emisiune TV despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, artistul a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa…

- Madalina, amanta solistului Kamara, a vorbit de mai multe ori despre povestea de dragoste pe care o traieste cu artistul, iar acum acesta si-a facut curaj sa si-o asume. Kamara a relatata tot, de la momentul cand a cunoscut-o pe Madalina!

- Acest inceput de an a adus cu sine o veste neasteptata. Unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar Kamara si amnta sa, Madalina, au dat cartile pe fata. Cei doi au inceput o relatie de iubire cu aproximativ o luna in urma, asa cum chiar femeia declara.

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- Oana, sotia lui Kamara, a reactionat in urma dezvaluirilor facute zilele acestea de amanta artistului. In glasul tinerei artiste se simtea un optimism, desi, dezvaluirile facute de Madalina, amanta lui Kamara, ar sfasia inima oricarei femei aflate in situatia ei. Mai mult, recent, amanta cantaretului…

- Madalina a rupt tacearea la o emisiune de televiziune si a povestit cum se deruleaza povestea lor de dragoste. Kamara, dat de gol de AMANTA. Dezvaluiri INTIME ale tinerei care i-a stricat CASA "Eu nu ma consider amanta. Eu l-am cunoscut la cinci luni dupa ce s-a vorbit de divortul lor.…

- Madalina a recunoscut, in platoul unei emisiuni TV, ca este intr-o rtelatie cu celebrul Kamara. Ea a povestit cum l-a cunoscut, cum s-au plimbat prin Brasov si ce are de gand pe viitor in privinta relatiei. Asta pentru ca artistul inca este casatorit, iar Madalina are statutul de amanta, lucru care…

- Kamara a calcat stramb, dupa ce i-a cazut cu tronc o bruneta cunoscuta in mall. Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Tanara a vorbit la o televiziune cum a ajuns sa fie amanta cantarețului. Un artist celebru si-a stabilit deja divortul. Detalii…

- Amanta lui Kamara a facut primele declarații despre relația lor. Fata in varsta de 24 de ani a venit pentru prima oara intr-un platou de televiziune, unde a dezvaluit cum s-a cunoscut cu artistul, care este casatorit și are un baiețel. Madalina, tanara alaturi de care a fost vazut Kamara in ultima perioada…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Madalina are 24 de ani, este din Brasov si, de aproape o luna, este amanta lui Kamara. Ea o spune. A dezvaluit si cum l-a cunoscut pe artist. Cum s-au intalnit la mall si cum a inceput relatia.

- Povestea trista de iubire dintre Fuego si Ana Maria. Cei doi ar fi trebuit sa se casatoreasca, dar dupa ce bruneta a pierdut mai multe sarcini. Relatia dintre Fuego si Ana Maria Ciuasu a durat 4 ani. Despartirea dintre ei a venit dupa un soc teribil, dupa ce Ana Maria a pierdut mai multe sarcini in…

- Un pentagon amoros in showbiz! Sotul unei vedete este prins intre sotie, amanta numarul unu si amanta numarul 2! Au iesit la iveala stenograme dintre amanta numarul unul si sotul jucaus.

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Dupa un scandal de proporții, fosta amanta a lui Gabi Enache și-a atins scopul și a devenit soția fotbalistului. Pentru acest vis, Lena Rohozneanu a platit un preț pe care multe alte femei nu l-ar fi acceptat niciodata. Bruneta și-a parasit complet fiica din prima casatorie, cea cu handbalistul Mihai…

- Sute de oameni s au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges, unde are loc parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Slujba de pomenire este oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Calinic al Argesului…

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- La bugetul local s-au adunat, anul trecut, 214.329.000 de lei, in contextul unui buget prognozat de 204 milioane de lei. Gradul de incasare din taxe si impozite locale a fost de peste 93%. Din totalul incasarilor, impozit pe cladiri persoane fizice – 18.207.000, impozit pe cladiri persoane juridice …

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca aproape tot weekend-ul in autovehicule, scrie presa spaniola, citand serviciile de...

- Pompierii intervin, sambata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit intr-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, in urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dan Badea, fostul soț al cantareței Lora, este un barbat fericit, chiar daca a trecut printr-un divorț. Comediantul Dan Badea a fost casatorit cu Lora , insa marajul lor nu a rezistat probei timpului. Dan Badea și-a gasit apoi liniștea in brațele unei blonde pe nume Madalina, cu care, de altfel, s-a…

- Vedeta a povestit ca și-a iubit ambii soți, dar, cu toate ca a fost indragostita nebunește de cel de-al doilea partener, acesta era extrem de gelos. „Gelu se indragostise de mine femeia, nu de mine actrița. El ma voia pe mine, nu suporta ideea sa joc. Era foarte gelos, era feroce. Eu nu am…

- Cezara Dafinescu, considerata cea mai frumoasa actrita de pe plaiurile mioritice in anii ’80, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente” de la Antena Stars, unde povesteste multe intamplari si detalii mai putin stiute despre viata ei de pe scena si de dincolo de ea.

- Un barbat si-a ucis mama in bataie si apoi a lasat-o sa zaca in casa. Cei doi locuiau impreuna iar barbatul o considera pe femeie vinovata pentru divortul lui de sotie. Marti, individul de 48 ani a baut cu un prieten pana si-a pierdut mintile. Mort de beat, si-a sunat fosta sotie cu care a…

- S-a pus punct in scandalul dintre Gabriel Enache, fotbalistul de la FCSB, si Madalina, fosta lui sotie! Judecatoria Sectorului 1 a rezolvat ultimele neintelegeri dintre cei doi, custodia fetitei si pensia alimentara pe care jucatorul trebuie s-o onoreze chiar retroactiv. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu produs intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani. Consulatul General al Romaniei la Bonn a intreprins in regim de urgența demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre victime…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite, joi seara, in urma unei explozii care s-a produs intr-un imobil din municipiul Sibiu si au fost transportate la spital. Din primele informatii, deflagratia nu a fost urmata de incendiu si s-ar fi produs din cauza unei acumulari de gaze.Reprezentantii…

- Crima in Calarași. Doua persoane, soț și soție, au fost injunghiate de doi barbați pe care i-au luat la ocazie. Barabtul a murit, in timp ce soția sa a fost ranita. Crima a avut loc in localitatea Tudor Vladimirescu din județul Calarași. Doua persoane, soț și soție, au fost injunghiați de doi barbați…

- Ajutata de Alex Tudorie, Madalina, fosta sotie a lui Gabriel Enache, si-ar fi gasit un apartament, intr-o zona de lux din Capitala. Cei doi au fost impreuna la un imobil aflat in constructie, iar, la iesire, blonda era toata numai un zambet. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Impactul a fost extrem de violent, cei doi, ambii in varsta de 52 de ani au fost pur si simplu striviti. Soferul a intrat in stare de soc, dar a marturisit ca pur și simplu s-a trezit cu cele doua persoane in fața mașinii și nu le-a mai putut evita. Cele doua persoane incercau sa ajunga intr-o…

- Solistul trupei Carla's Dreams a divortat in secret de sotia cu care are un copil. Artistul si partenera lui au decis sa puna capat mariajului, la patru ani dupa ce acestia au mai avut o tentativa de separare.

- Potrivit Libertatea, doua persoane au murit in urma unui accident rutier. Accidentul a avut loc intre Oviciu și Mihail Kogalniceanu, mai exact la podul de cale ferata. Doi tineri, un barbat și o femeie și-au pierdut viața. [citeste si] Conform informațiilor, doua persoane…

- Razboi total intre o sotie tradata si amanta sotului. Incercand sa-si apere casnicia, o botosaneanca de 37 de ani i-a aplicata o „corectie” tinerei de 21 de ani cu care sotul ei avea o aventura. Doar ca episodul a avut o intorsatura neasteptata, femeia tradata fiind trimisa in judecata pentru loviri…

- Specialiștii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea au continuat monitorizarea cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii și pe parcursul saptamanii trecute. In aceasta perioada, la nivelul județului nu a fost inregistrat nici un caz de gripa. DSP Vrancea a inregistrat insa 1.356 de cazuri…

- Participantii la protestul organizat la Ploiesti au mers in coloana, in ploaie, pe una dintre cele mai mari strazi din oras, pana in centrul Ploiestiului, unde s-au oprit in fata Palatului Administrativ si au scandat "Hotii! Hotii!".Manifestarea a reunit aproximativ cinci sute de persoane,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion, circulatia pe DN6 Orsova Caransebes se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, intre localitatile Ilova si Slatina Timis, in judetul…

- Mai puțin de o suta de persoane se mai afla miercuri seara in Piața Victoriei pentru a protesta fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale, un manifestant fiind amendat de jandarmi dupa ce a aruncat cu hartie igienica spre sediul Guvernului. La momentul de vârf…

- Sute de persoane s-au strans pentru a protesta in Piata Victoriei. Dotati cu vuvuzele, oamenii protesteaza fata de modificarile Codului Fiscal pe care Cabinetul Tudose intentioneaza sa le adopte.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de munca Satu Mare comunica o rata a șomajului la sfarșitul lunii octombrie de 3,12%, identica cu cea din luna septembrie. Numarul de șomeri inregistrați la AJOFM Satu Mare este de 4.717 persoane din care femei 1.995. Din numarul total de șomeri, 390 sunt indemnizați…

- Primaria Huși Cei care iși achita integral, pana la 21 decembrie inclusiv, obligațiile fiscale restante catre Primaria Huși beneficiaza de scutirea de la plata majorarilor de intarziere. Hotararea a fost aprobata in ședința Consiliului Local din 31 octombrie. Conducerea Primariei Huși a anunțat ca,…

- Un cantaret de muzica populara si amanta lui sunt acuzati ca au sarit sa o bata pe fosta partenera a artistului. Incidentul s-ar fi petrecut chiar in cimitir, langa mormintele mamelor celor doi fosti soti.

- Intamplari incredibile ar fi avut loc recent intr-un cimitir. Un artist de muzica populara este acuzat ca, impreuna cu noua partenera de viața și-ar fi agresat fosta soție. Iar asta s-ar fi petrecut chiar langa mormintele mamelor celor doi foșți soți.

- Un nou divort soc zguduie fotbalul romanesc. Steaua a reusit calificarea in primavara europeana si e lider in Liga I, dar jucatorii au probleme in afara terenului. Dupa scandalul din toaleta, de la pauza meciului cu Beer-Sheva, un altul izbucnsete acum. Sotiile lui Mihai Pintilii si Ovidiu Popescu…