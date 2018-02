Stiri pe aceeasi tema

- Kamara a vrut sa puna capat tuturor speculatiilor si a afirmat raspicat ca amanta lui, Madalina, nu este de vina pentru separarea de sotia lui, Oana, cu care are un baietel. Solistul a spus ca problemele dintre ei au inceput cu mult timp in urma, o data cu nasterea copilului lor, acum in varsta de trei…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu"."(Dragnea) nu spune niciodata nimic…

- Un nou caz CUTREMURA Politia: Un polițist și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida Un polițist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt, in varsta de 33 de ani, și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida, anunța miercuri dimineața Antena3. Polițistul…

- Un polițist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt, in varsta de 33 de ani, și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida, anunța miercuri dimineața Antena3.Polițistul a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noaptea trecuta s-a impușcat in cap.…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Andra a dezvaluit cați iubiți a avut inainte de a se casatori cu Catalin Maruța. Andra si Catalin s-au cunoscut in 2006, iar in 2008 s-au casatorit. In urma cu ceva timp, intr-un interviu pe care l-a dat pentru un post de radio, Andra dezvaluia cați iubiți a avut inainte de casatorie. „Nu am avut multe…

- Ce spune iubita lui Vladimir Draghia despre nașterea fetiței sale. Alice a transmis un mesaj emoționant despre cel mai important moment din viața ei. Micuța Zora a fost nascuta natural de mama ei, iar bruneta s-a bucurat din plin de acele clipe speciale. Alice, iubita lui Vladimir, a ales sa nasca natural,…

- Anna are o relatie de anul trecut cu Catalin Cazacu, iar frumoasa bruneta a dezvaluit detalii picate din relatia lor. Tanara a precizat ca iubitul ei este gelos si ca s-a enervat teribil pentru ca a apreciat poza tatalui unei prietene. A

- Premierul interimar Mihai Fifor a discutat, vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele acestei organizatii, David Harris, despre relatia Romaniei cu SUA, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relatia cu Statul Israel si rolul AJC in sustinerea…

- Pe 18 decembrie, Michael Douglas a devenit pentru prima data bunic, cand fiul sau cel mare, Cameron Douglas, și iubita lui, Viviane Thibes, au anunțat venirea pe lume a copilului lor, micuța Lua Izzy. Recent intors dintr-o vacanța de vis in care s-a relaxat alaturi de soția sa, Catherine Zeta-Jones…

- Un politist din localitatea Gorban este acuzat ca a propus unei fete de 16 ani, eleva in clasa a X-a, sa intretina relatii intime, un dosar penal in acest sens fiind intocmit ca urmare a unei sesizari depuse la Parchetul de pe

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…

- Smiley si Gina Pistol se iubesc de cateva luni bune, insa nu au recunoscut nimic si nici nu s-au afisat impreuna pana de curand. Indragitul cantaret Smiley si iubita lui, Gina Pistol, au plecat intr-o vacanta de vis! Asta dupa ce artistul, urmarit din public de iubita, a concertat de Revelion la Sibiu.…

- Gianluca Vacchi le-a facut cunoștința tuturor cu noua lui iubita. Se pare ca a dat-o uitarii complet pe Georgia, cea cu care a fost casatorit și s-a refugiat in brațele unei tinere la fel de frumoasa.

- Un barbat din apropierea Dejului a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce-si santaja fosta iubita. El avea poze compromitatoare cu aceasta si ar fi amenintat-o ca le va face publice daca nu ii ofera 5.000 de euro.

- Mulți dintre noi am face orice sa aflam cat mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, insa de peste 40 de ani, un barbat refuza sa deschida cadoul oferit de iubita lui. Și spune ca nu are de gand sa o faca nici in perioada urmatoare. Adrian Pierce se incapațaneaza sa nu afle ce cadou i-a facut de Craciun,…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Paula Chirila si sotul ei, medicul Marius Aciu, au divortat, in mare secret, in urma cu o luna si jumatate. Cei doi au fost casatoriti 12 ani si au impreuna o fetita.A Recent, vedeta a vorbit despre divort in cadrul emisiunii Xtra Night Show. De asemenea, Paula a mai spus ca ii va gati fostului sot…

- Relația cu Ronaldo a adus-o pe Georgina Rodriguez in lumina reflectoarelor. Admirata pentru look-ul ei, Georgina a nascut in urma cu mai puțin de o luna și se prezinta intr-o forma de invidiat. Deși are parte de foarte mulți admiratori, logodnica lui Ronaldo a devenit de curand ținta unor atacuri pe…

- Formeaza de doi ani un cuplu cu Holland Taylor, actrița din ”Doi barbați și jumatate”, deși intre ele e o diferența de 32 de ani. Recent, Sarah Paulson a vorbit cu mandrie și emoție despre iubirea ce i-o poarta partenerei sale, dar și despre deciziile importante din viața ei. Taylor și Sarah sunt impreuna…

- Oana Roman a ales sa vorbeasca in emisiunea pe care o modereaza online despre relatia dintre Codin Maticiuc si Flavia, despre operatiile lui Brigitte Nastase, dar si despre bunul ei prieten, Catalin Botezatu, povestind una dintre aventurile pe care le-a trait cu designerul in Egipt.

- O fata din Anglia, Sydney Loofe, in varsta de 22 de ani, s-a intalnit cu iubita, iubita cunoscuta in mediul online. La scurt timp de la intalnire, fata de 22 de ani a disparut. Principalii suspecti sunt chiar prietenii fetei.

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- Se poarta discutii aprinse in cercul de prieteni al Flaviei Mihasan si al lui Codin Maticiuc, dupa ce ei au fost surprinsi recent de paparazzi. Apropiatii celor doi s-au impartit in doua tabere si dezbat situatia creata din toate unghiurile, au povestit surse sigure pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din…

- Daniel Ionascu este cunoscut in intreaga tara, insa putina lume stie cine este iubita acestuia. Daniel Ionascu si iubita lui au fost foarte zambitori la mall, semn ca relatia lor merge foarte bine si ca se bucura din plin de timpul pe care il petrec impreuna. Potrivit surselor noastre, Daniel Ionascu…

- Prima dragoste din viața lui Smiley a fost o superba colega de liceu a acestuia. Considerat unul dintre cei mai de succes artiști din țara noastra, Smiley este extrem de discret in ceea ce privește viața sa personala. Cea mai cunoscuta și comentata poveste de iubire a acestuia a fost cu actrița Laura…

- Intr-un sezon in care a reusit doar patru goluri pentru Fiorentina, Giovanni Simeone (22 de ani), fiul lui Diego Simeone, a mai primit o veste proasta. Iubita sa, Elisabetta Galimi, fosta prezentatoare TV, l-a parasit pentru a se cupla cu un scriitor. Galimi a fost una dintre…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolul lui Mr. Bean, va deveni tata pentru a treia oara la varsta de 62 de ani. El mai are doi copii de 21 și 23 de ani. Rowan Atkinson și iubita lui, Louise Ford, in varsta de 33 de ani, așteapta primul copil impreuna. Relația celor doi a inceput in…

- Gina Pistol, actuala iubita a lui Smiley a participat recent la un eveniment monden unde s-a intalnit cu fosta iubita a cantaretului, Laura Cosoi. Reactia pe care cele doua au avut-o cand s-au revazut a atras atentia tuturor celor prezenti.

- Timp de cinci ani, Cristiano Ronaldo (32 de ani) si Irina Shayk (31 de ani) au trait o adevarata poveste de dragoste. Relatia lor s-a dus pe apa sambetei in 2015, iar starul portughez de la Real Madrid s-a aruncat atunci in bratele Luciei, o superba jurnalista de sport.

- Politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au depistat un tanar, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe strada Carsium,din localitatea Harsova,fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Concubina acestuia ar fi oferit organelor de cercetare 400 de lei pentru…