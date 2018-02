Kalaşnikov trece de la stat, la privat Conglomeratul rus de stat a anuntat intr-un comunicat ca a finalizat reducerea participarii sale de la 51% la 25% plus o actiune, in favoarea directorului sau general Aleksei Krivoruciko, deja actionar.



”Pretul tranzactiei s-a ridicat la peste 1,5 miliarde de ruble”, adica 21 de milioane de euo la nivelul actual, a precizat Kalasnikov in comunicat.



Acesta reprezinta o valoare aproape dubla fata de cea din 2014, cand au fost chemati investitori sa ajute la redresarea producatorului, care iesea atunci dintr-o indelungata perioada de declin, noteaza Rostec.



Aceasta dezangajare



- Producatorul rus de armament Kalasnikov, cunoscut din cauza legedarei sale pusti AK-47, este de-acum controlat majoritar de investitori privati, dupa finalizarea, anuntata joi, a retragerii partiale a puterii publice, relateaza AFP. Conglomeratul rus de stat a anuntat intr-un comunicat ca a finalizat…

- O petiție falsa a fost publicata pe site-ul de profil al președintelui Federației Ruse. În documentul care ar fi inițiat de catre interlopul Grigore Caramalac, zis Bulgaru, se cere ca UTA Gagauz Yeri sa fie acceptata în componența Federației Ruse. Printre semnatari sunt indicați mai…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de Moscova, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia Sputnik.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament în centrul Tel Aviv-ului pe care el îl oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie cotidianul israelian Yediot Aharonot, citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Când vine vorba de mers, Vladimir Putin pare ciudat. În timp ce unii au spus ca ar fi bolnav, se pare ca mersul șefului de la Moscova este specific KGB-iștilor. Vladimir Putin merge cu mâma dreapta &"lipita&" de corp.

- Mii de oameni din toata Rusia au infruntat temperaturila iernii reci pentru a se scalda in apele de gheața, astfel celebrind sarbatoarea creștin-ortodoxa Botezul Domnului Iisus Hristos, in popor numita Boboteaza. Vladimir Putin, cunoscut pentru dragostea sa fața de activitațile in aer liber și angajamentul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asemanat comunismul cu crestinismul si mumia lui Vladimir Ilici Lenin din mausoleul din Piata Rosie din Moscova, cu venerarea moastelor sfintilor crestini, scrie RT.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Într-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, Vladimir Putin a fost întrebat daca si-a schimbat comportamentul în momentul în care a devenit presedinte. „Oricât de ciudat ar putea sa para, nu”, a fost raspunsul lui Putin. „Da, sunt…

- Vladimir Putin sugereaza ca ”precedentul (sau) loc de munca”, de spion, l-a pregatit sa devina presedinte. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte,…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Explozia care a avut loc aseara intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost comisa de un terorist. Declarația a fost facuta de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova, in cadrul unei ceremonii de decorare a militarilor care au luptat in Siria.

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Președintele Igor Dodon a avut o discuție cu președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in cadrul summit-ului neformal al CSI, care s-a desfașurat ieri, 26 decembrie, la Moscova. Cei doi oficiali au abordat toate aspectele legate de relațiile bilaterale. ”Am remarcat faptul ca, in pofida retoricii…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Igor Dodon pleaca la Moscova. Acesta intreprinde o vizita de lucru de doua zile la invitatia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. In cadrul vizitei va participa la intilnirea neformala a liderilor statelor CSI. „sint planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…

- Giani din las Fierbinți nu va participa la spectacolul de la Sala Palatului, unde trebuia sa urce pe scena alaturi de colegii lui, Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Constantin Dița a anunțat pe contul de socializare ca are probleme de sanatate…

- Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de presa anuale.Putin a avut anterior un rol de negociator in convorbirile de pace in numele gruparilor separatiste proruse care luptau impotriva…

- Președintele Igor Dodon, a anunțat astazi ca pleaca din nou la Moscova. Inițiativa vine din partea liderului rus, Vladimir Putin, pentru a participa la summit-ul informal al șefilor statelor-membre ale CSI, care va avea loc la Moscova, la 26 decembrie.

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- De la musculosul Superman la jucator de hochei, prieten al animalelor, pilot de avioane sau Moș Craciun, Vladimir Putin este prezentat in diverse ipostaze de super-erou in cadrul unei expoziții deschisa in aceasta saptamana la Moscova, intitulata sobru ''Superputin''. Aceasta ii aduce un omagiu liderului…

- Anuntul facut miercuri de presedintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidentiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai multi oameni politici, dar si cu iritare de catre opozitie, informeaza AFP.'Aceasta…

- Patriarhul Daniel a fost invitat, alaturi de alti capi ai Bisericilor ortodoxe, la o cina oferita de presedintele Vladimir Putin. Vizita lui Daniel la Moscova a avut loc la o luna si jumatate distanta de cea efectuata la Bucuresti de omologul sau rus, Patriarhul Kirill.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidentiale care se vor defasura anul viitor in luna martie, informeaza agentiile internationale de presa.'Imi anunt candidatura pentru postul de presedinte al Rusiei', a spus Putin…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a fost anuntat in cautare internationala, fiind vizat intr-un dosar penal pentru omor. Anuntul a fost facut de catre secretarul de presa al Judecatoriei raionale Basmanii, orasul Moscova, pentru agentia de presa rusa Interfax.

- Delegatia Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Danie, se va întâlni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. O delegatie a Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril, pentru a participa…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, a declarat la Moscova ca a discutat "cu președintele rus, iar apoi cu ministrul Apararii" despre o eventuala creare a unei baze militare rusești la Marea Roșie, informeaza, sâmbata, AFP citata de Agerpres. Primit joi de președintele…

- Presedintii rus, turc si iranian s-au pus de acord miercuri, la finalul unui summit consacrat crizei siriene, asupra organizarii unui viitor ”congres” care sa reuneasca, in Rusia, regimul si opozitia siriene, a anuntat Vladimir Putin, relateaza AFP.”Presedintii Iranului si Turciei au sustinut…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…