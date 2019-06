Dublu curcubeu, pe cerul Timișului

Frumusețea curcubeelor i-a impresionat dintotdeauna pe oameni, iar apariția aparatelor foto a făcut ca, de-a lungul anilor, imagini cu acestea... The post Dublu curcubeu, pe cerul Timișului appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]