KaDeTe, primul supermarket dedicat startup-urilor, se deschide in Berlin

- Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut. Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania…

- Prezentatorul de televiziune Christian Sabbagh a facut anunțul ca va fi din nou tata in ziua de Dragobete, pe pagina personala de Facebook. Christian Sabbagh, care s-a casatorit in luna martie a anului 2017 cu Iulia, o femeia mai tanara cu 19 ani decat el, a anunțat ca va fi din nou tata. „De ziua…

- Iohannis sta sa cada in molozul de la intrarea in sediul PNL Galati din str. Universitatii, nr. 6, scarile reprezinta si ele un adevarat atentat la integritatea celor care indraznesc sa le urce. Cam asa arata intrarea in sediul PNL Galati, care ar trebui sa imbie galatenii sa intre in partid caci presedintele…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Oficiul federal de statistică (Destatis) a informat…

- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”- Primaria Alba Iulia va organiza marți, 27 februarie 2018, de la ora 18, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, un eveniment dedicat artei, in care armonia culorilor se va impleti cu cea a sunetelor. Artistul plastic Rodica Pungea va aduce in atenția publicului…

- Spitalul din Parscov iși va deschide din nou porțile incepand cu data de 1 martie. Conducerea Consiliului Județean a facut acest anunț important pentru locuitorii județului. Fostul spital a beneficiat de o investiție de aproximativ 350.000 euro, bani care au fost folosiți pentru reabilitarea cladirii…

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- Human Link, startup-ul care produce un dispozitiv ce ofera conectivitate intre pacientii care sufera de Alzheimer si apartinatori, a castigat premiul de 5000 de euro pus in joc de Samsung si Impact Hub Bucharest la Changeneers Challenge.

- In curand, Profi va deschide un magazin in comuna argeșeana Bradu. Magazinul va fi situat in centrul localitații, și nu in zona limitrofa Piteștiului. Se cauta casieri, lucratori comerciali, vanzatori mezeluri, recepționeri. Reprezentantii Profi vor fi prezenți miercuri la ora 10, la Primaria Bradu,…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson a incetat din viata, la Berlin, la doar 48 de ani, a anuntat managerul sau sambata seara, transmite DPA.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din ministereConform presei germane, compozitorul a murit in cursul…

- Sorana Cirstea o intalnește pe Carol Zhao, in primul joc de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala a II-a a Fed Cup, maine, de la ora 13, in Sala Polivalenta din Cluj, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi. Cirstea (27 ani, 38 WTA) o infrunta in premiera pe…

- Oferte eMAG la telefoane. Magazinul online emag.ro va ofera astazi numeroase reduceri la telefoane Huawei și Samsung, atat la modelele de elita, cat și la cele mai accesibile ca preț. Pentru a accesa lista cu oferte eMAG la telefoane, intrați aici. Mai jos, gasiți doua dintre…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si social-democratii germani continua marti negocierile cu privire la formarea noului guvern de la Berlin, cele doua delegatii urmand a se intalni la sediul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa ce luni discutiile au avut loc la cel al Partidului Social-Democrat…

- Pentru Revista de cultura Nord Literar, anul 2018 a debutat intr-o forma aniversara. Publicata sub egida Consiliului Judetean Maramures si a Uniunii Scriitorilor din Romania, primul numar din acest an propune cititorilor diverse cronici literare, proza, poezie si traduceri, dar si cunoscutele rubrici…

- Copiii prescolari care indragesc muzica sau ar dori sa cante la un instrument muzical sunt asteptati incepand din 14 februarie, in fiecare miercuri, de la ora 16.30, la Liceul de Arta “Ioan Sima” din Zalau, la activitatea “Gradinita Muzicala”. Evenimentul isi propune sa dezvolte aptitudinile cognitive,…

- Cercetarile politistilor maramureseni, efectuate dupa sesizarile cetatenilor privind comiterea unor fapte de furt, au dus la identificarea mai multor persoane banuite si la recuperarea prejudiciilor create. La Borsa politistii au identificat un barbat care a sustras mai multe bunuri dintr-un supermarket…

- Scriitorul Stelian Tanase a declarat pentru News.ro ca s-a bucurat de prietenia lui Neagu Djuvara, caracterizandu-l „un om cu o existenta aventuroasa, senin, echilibrat, cu un impact intelectual aproape miraculos in randul tinerilor”. „Neagu Djuvara era respectat. Provenea dintr-o familie veche.…

- Un nou supermarket se va deschide in partea de sus a orașului, culmea, la doi pași de cel mai nou astfel de magazin, Selgros. Acesta iși va deschide porțile, cel mai probabil, primavara aceasta, odata cu inaugurarea celei de-a doua galerii comerciale.

- Miercuri, pe 24 ianuarie 2018, Palas marcheaza cei 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin muzica. Iesenii si nu numai sunt invitati de la ora 18.30, in Atrium, acolo unde se va desfasura spectacolul „Tara mea canta". Evenimentul include piese pentru cor si orchestra, interpretate de Ansamblul…

- Un gigant al comertului virtual si-a propus sa il revolutioneze si pe cel obisnuit. Vorbim despre Amazon, care a deschis in Seattle, Statele Unite, primul magazin din lume fara case de marcat. Este vorba despre un magazin alimentar pe care angajaţii săi îl testau deja de mai bine de…

- Retailerul de materiale de constructii si gradinarit lanseaza oficial magazinul online din Romania, confirmand declaratiile lui Horia Mugurel-Rusu, director general al Hornbach Romania, dintr-un interviu acordat wall-street.ro in luna iunie 2017. Magazinul online al Hornbach va cuprinde peste 27.000…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md. Traian Basescu poate ataca decizia in termen de 30 de zile.…

- Reduceri eMAG la ceasuri inteligente. Magazinul online emag.ro pune la bataie, astazi, numeroase oferte la ceasuri inteligente, în cadrul campaniei de reduceri ”Revoluția prețurilor”. Daca vreți sa ramâneți în pas cu timpurile, dar și cu timpul, un smartwatch…

- Curtea Constitutionala Federala din Germania a respins cererea de gratiere depusa de Oskar Groening, fost membru al SS, cunoscut drept 'contabilul de la Auschwitz', in varsta de 96 de ani, condamnat in 2015 la patru ani de inchisoare pentru 'complicitate' la omorarea a 300.000 de evrei, a anuntat miercuri…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Liderul pieții naționale a transporturilor aeriene și unul dintre cele mai recunoscute brand-uri moldovenești Air Moldova împlinește 25 de ani. Cu aceasta ocazie a organizat o surpriza inedita pentru pasagerii sai. „Air Moldova" este unul din cele mai recunoscute brand-uri…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Profi Rom Food SRL, compania care detine lantul de magazine Profi, va deschide un market si in orasul Ticleni. Magazinul va functiona in centrul orasului, in locul supermarket-ului Succes. „Am inteles ca vor sa des...

- Miercuri, 10 ianuarie, de la ora 17, Muzeul „Casa Mureșenilor” și Opera Brașov va așteapta la Recitalul de la ora 5, intitulat „Cantand cu Eminescu”, eveniment dedicat marelui poet național. Printre interpreți, se numara artiștii Operei Brașov, soprana Maria Petcu-Catrina, alaturi de actrița Nora…

- Iranul a interzis predarea limbii engleze in scolile primare, dupa ce liderul suprem al tarii a spus ca invatarea acestei limbi a deschis drumul pentru o "invazie culturala" vestica, relateaza Reuters.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Mistretul nervos a fost surprins de camerele de supraveghere. Dupa ce a doborat-o pe femeie s-a uitat descumpanit la ea, dar s-a hotarat sa-si continue drumul, el alergand intr-un supermarket din apropiere. Acolo a facut ravagii, insa nu este clar daca animalul a fost capturat sau s-a intors…

- Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada sediului SPD, la Berlin. El a lasat anterior un sac cu butelii cu gaz si dispozitive de aprins aragazul in fata sediului Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel, potrivit autoritatilor.…

- Din ianuarie, YNNA Fashion Art deschide inca un magazin in centrul Piteștiului! Noul magazin vine in intampinarea domnișoarelor cu ținute de sezon, șic, dar și elegante, cu multe reduceri și prețuri pentru toate buzunarele. Colecția de haine va fi una variata, cu zeci de produse fashion, in ton cu ultimele…

- O femeie, de 47 de ani, din Targu Jiu, a fost prinsa ieri la furat intr-un supermarket din oras. Astfel, Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de reprezentanții unui centru comercial din localitate, despre faptul ca au identificat o persoana ...

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo din Romania si al cincilea din lume, in cadrul Baneasa Shopping City din Bucuresti. glo este un produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulti, lansat de BAT pe piata din Romania la inceputul lunii decembrie.

- Atentat dejucat in Germania, unde autoritațile au arestat un barbat de 29 de ani, care ar fi planuit sa comita un atentat cu un vehicul in orașul Karlsruhe, relateaza AFP. Acesta ar fi un susținator al gruparii teroriste Statul Islamic. Dasbar W. ar fi ales locul „la sfarșitul lunii august”. El voia…

- Cu cateva zile inainte de Craciun, barbații din Focșani primesc un cadou neașteptat. Se deschid in orașul nostru Outlet Louis Purple și Outletformens, locul care va deveni destinația favorita a barbaților cu stil din zona. Aici, barbații vranceni vor gasi moda de pe strazile din Paris,…

- Hipermarketul Lidl din zona Doraly, cartierul kilometrul 4 5 din Constanta, este gata.Sensul giratoriu, facut special pentru magazin, este gata de cateva zile spre nemultumirea soferilor.Toate pregatirile fiind finalizate se asteapta startul cu cine stie ce promotii care sa produca marea imbulzeala…

- La 28 de ani de la Revolutia din 1989, Timisoara, orasul din care a pornit lupta pentru eliberarea de sub regimul comunist nu are inca un muzeu al Revolutiei. Memoria celor care s-au jertfit pentru libertate este cinstita la Memorialul Revolutiei, amplasat pe strada Oituz, acolo unde principalele momente…

- Ambasadorul SUA in Marea Britanie a vorbit despre cladirea diplomatica, catalogata drept cea mai scumpa din lume. A costat un miliard de dolari 9750 de milioane de lire sterline) și are o panorama senzaționala pe malul raului Tamisa!

- Cotidianul spaniol El Pais l-a vizitat, la sfârsitul anului 2011, în Elvetia pe regele Mihai al României, care le-a povestit jurnalistilor madrileni cum si-i aminteste pe Hitler si pe Mussolini.

- Ambasada Romaniei la Chișinau anunța ca deschide o Carte de Condoleanțe in memoria Majestații Sale Defuncte Regele Mihai I al Romaniei. Cetațenii Republicii Moldova care doresc sa transmita mesaje de condoleanțe Familiei Regale sunt așteptați la sediul Ambasadei Romaniei, str București 66/1, in zilele…

- Martin Schulz a fost reales joi seara la conducerea Partidului Social-Democrat german (SPD) cu 81,9% din voturi, un rezultat oarecum dezamagitor deoarece a fost singurul candidat, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va multumesc pentru incredere", a declarat el la finalul votului secret cu buletine…

- Editia din acest an a Targului traditional german de Craciun se va desfasura vineri, 8 decembrie, intre orele 16,00 - 20,00, in parcarea Ambasadei Germaniei la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al reprezentantei diplomatice, remis Agerpres. Conform sursei citate, targul va fi deschis in…

- Cei 99 de ani de existența a statului modern Roman au fost sarbatoriți anul acesta cu mare fast, cu oaspeți de seama, la Pforzheim. La eveniment au fost invitate 99 de personalitați marcante din Germania și membrii ai societații Romano-Germane Pforzheim, in special din Landul Baden Wurttember și regiunea…

- Concert de gala dedicat Muzeului Național Brukenthal. Bicentenarul Muzeului Național Brukenthal va fi marcat de un concert de gala ce va avea loc marți, 5 decembrie, la Sala Thalia. Evenimentul, intitulat „Brukenthal the Show”, va incepe la ora 19,00 și este „o incursiune muzicala și artistica de la…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…