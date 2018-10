Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a exportat aproape de doua ori mai mult grau in primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate de Agentia vamala rusa, informeaza compania de consultanta UkrAgroConsult. In perioada ianuarie-august 2018, exporturile de grau au urcat cu…

- "Am depasit Grecia la PIB si anul acesta vom depasi Portugalia. O singura autostrada trebuie (diferenta - n.r.)" a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, joi seara la Antena 3. Potrivit CIA World Factbook , Romania a avut anul trecut un PIB de 313,4 miliarde de dolari (270,2 miliarde de…

- În 2017, schimbul comercial între Federația Rusa și Republica Moldova a constituit 1,2 miliarde de dolari, inclusiv exportul rusesc- 864,5 milioane de dolari, iar importul — 352,7 milioane. Exporturile rusești au constat în temei din produse minerale, producția…

- In schimb, exporturile de carne si preparate din carne au fost de aproape doua ori mai mici decat importurile si s-au cifrat la 171,9 milioane de euro, desi au inregistrat o crestere cu 2,4% in primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017. Pe acest segment, Romania…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Turcia a crescut in primul semestru din 2018 cu peste 30%, la 16 milioane, cei mai multi fiind din Rusia, Germania si Iran, a anuntat marti Ministerul Culturii si Turismului. Veniturile din turism au urcat cu 31% in primele sase luni din acest an,…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, cauciuc prelucrat in suma de 762,6 milioane euro, o valoare cu 4,8% mai mare fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile de cauciuc prelucrat…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, imbracaminte si accesorii in valoare de 831,8 milioane de euro, o suma cu 4,7% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importuri mult mai mariImporturile…