Stiri pe aceeasi tema

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza a stabilit marti drept ”neconstitutionale” schimbarile din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza France Presse. Noile legi in vigoare referitoare la Curtea Suprema, la Consiliul…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse.Noile legi in vigoare referitoare la Curtea…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile purtatorului de cuvant al…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, în Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa încerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP.

- Guvernul Poloniei ar putea scoate țara din Uniunea Europeana daca se va ajunge in situația in care Varșovia da Uniunii Europene mai mulți bani decit primește. Acuzația a fost lansata de catre președintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk. Oficialul crede ca partidul conservator ,,Lege și…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters. Printre ministrii demisi figureaza…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Proaspat sancționata de Comisia Europeana cu declanșarea articolului 7 care le suspenda dreptul de vot, Polonia și-a gasit un aliat important chiar in Marea Britanie, care se pregatește sa paraseasca blocul comunitar in martie 2019. Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise în timpul regimului comunist, lege introdusa în 1997 de executivul de stânga aflat la acea vreme la putere în Polonia, scrie agerpres.ro.

- Malgorzata Gersdorf, presedintele Curtii Supreme din Polonia, a acuzat Guvernul de la Varsovia ca pune la cale o "lovitura de stat" impotriva institutiei pe care o conduce, prin intermediul unor legi controversate de reformare a sistemului judiciar, informeaza site-ul postului France 24.

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP."Cooperarea noastra in materie…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP. "Cooperarea noastra in materie…

- Intr-un interviu televizat, Duda a declarat ca este multa "ipocrizie" in decizia UE, insistand ca schimbarile privind sistemul justitiei sunt constitutionale si consolideaza democratia din Polonia, potrivit site-ului cotidianului The Washington Post. "Multi reprezentanti ai institutiilor europene…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Eminenta cenusie a poli­ti­cu­lui polonez Jaroslaw Kaczynski, liderul par­ti­dului de guvernamant PIS si un politician obse­dat de con­trol, si-a inlocuit premierul, un per­so­naj popular, dar care nu-si poa­te struni mi­nistrii, cu vice­pre­mie­rul, un fost ban­cher cu experienta politica limitata,…

- Camera inferioara a parlamentului polonez a adoptat vineri doua legi prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar si care au provocat ingrijorare la nivelul institutiilor europene, transmit AFP si Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la guvernare…

- Camera inferioara a parlamentului polonez a adoptat vineri doua legi prin care se sporește controlul puterii executive asupra sistemului judiciar și care au provocat ingrijorare la nivelul instituțiilor europene, transmit AFP și Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator),…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Modificarea legilor Justiției din Polonia provoaca un conflict deschis cu Uniunea Europeana. Protestele de la București incearca sa faca o asociere intre propunerile de modificare ale legilor...

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Guvernul britanic isi prezinta luni noua strategie industriala, o strategie care pune accent pe investitii in patru sectoare-cheie, miza fiind prevenirea unor eventuale probleme cauzate de iesirea din Uniunea Europeana si cresterea productivitatii, transmite Reuters online.

- Jaroslaw Kaczynski, cel mai puternic politician din Polonia, a starnit din nou valva dupa ce, vineri, in timpul sedintei parlamentare in care se discuta despre reforma justitiei, a fost surprins in forul legislativ citind o carte despre pisici, relateaza Politico.eu si Deutsche Welle.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, s-a declarat duminica alarmat de asemanarea politicilor urmate de guvernul de dreapta de la Varșovia cu ceea ce el a descris a fi un 'plan al Kremlinului', transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare în…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept ''scandaloasa'' rezoluția adoptata de Parlamentul European, care acuza Varșovia ca încalca normelor statului de drept prin reformele judiciare, relateaza agenția PAP, citata de Agerpres.

- ''Astazi, este in interesul Poloniei și nu doar al ei, cred ca este interesul intregii Europe, sa lase deschisa ușa Uniunii Europene. UE trebuie sa arate ca este pregatita pentru a primi noi membri care doresc sa intre, care iși afirma intenția de se alatura Uniunii dupa ce vor fi indeplinit criteriile…

- Euro a ajuns la 4,63 lei pe interbancar, iar guvernatorul BNR a anunțat un puseu al inflației la finalul anului.”Va spun ca ne vom uita foarte atent la tendința, daca este vorba de ceva mai mult sau mai puțin accidental, statistic. Ne așteptam ca în trimestrul I, statistic,…

- Guvernul britanic a afirmat marți ca majoritatea cetațenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in țara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters. Detaliind planurile pentru un program de înregistrare a cetațenilor comunitari,…

- Polonia intentioneaza le interzica accesul cetatenilor ucraineni cu opinii puternic 'antipoloneze', a declarat joi seful diplomatiei de la Varsovia, Witold Waszczykowski, transmite Reuters. 'In acest moment, lansam procedurile prin care nu li se va permite persoanelor cu opinii extrem antipoloneze…