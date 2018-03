​Kabul: Un kamikaze s-a detonat in fata universitatii, cel putin 26 de morti

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac cu o mașina-capcana din Kabul. Forțele de ordine au inchis zona. Incidentul a avut loc tocmai cand se pregateau evenimentele dedicate Noului An persan. Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, vehiculul a explodat in districtul de politie 9 din Kabul. ''Pana acum…

- O masina-capcana a explodat sambata la Kabul, provocand doi morti si mai multi raniti, a indicat Ministerul afgan de Interne, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Najib Danish, ...

- 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Najib Danish, pe Facebook. Doi morti si 12 raniti au fost transportati la spitalele din capitala, a declarat Mohammad Ismail Kawoosi, din cadrul Ministerului Sanatatii.Un…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite – toti civili – dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand – dupa primele informatii – un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte patru au fost ranite - toti civili - dupa ce un atacator sinucigas a detonat o masina capcana la bordul careia se afla, atacul vizand - dupa primele informatii - un convoi al trupelor straine vineri dimineata in estul capitalei afgane Kabul, relateaza…

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Bilantul atentatului de sambata, de la Kabul, a ajuns la 103 morti si 235 de raniti, printre victime aflandu-se numerosi politisti, a anuntat, duminica, ministrul de Interne, Wais Barmak, informeaza AFP."Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Un atentat cu masina-capcana comis sambata dimineata la Kabul a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor 110, scrie News.ro, citand BBC. O puternica explozie a avut loc la Kabul, in apropierea sediului Ministerului de Interne, ca urmare a unui atac cu masina-capcana.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Atacul a vizat hotelul Intercontinental din Kabul, la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit unor surse diplomatice afgane, in acel atac si-au pierdut viata 25 de afgani si 15 straini, intre care rezidenti si trecatori care s-au aflat la locul atacului in acea zi. In afara de victimele afgane,…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Bilantul atacului armat comis de rebelii talibani asupra hotelului Intercontinental din Kabul a ajuns la 18 morti, dintre care 14 erau cetateni straini, au anuntat, duminica, autoritatile locale, informeaza BBC News Online. Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP.

- Cel putin cinci persoane au murit si cel putin sase au fost ranite dupa ce un grup de teroristi a patruns, sambata seara, intr-un hotel de lux din Kabul, relateaza Reuters. Toti atacatorii au fost omorati.

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP și Agerpres. Acest nou incident are loc la o saptamana dupa un atentat sinucigas comis la un centru…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane citate de postul GeoTV.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Capitala Afganistanului a fost joi dimineata tinta unui atentat. Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite in mai multe explozii care au lovit joi un centru cultural siit din vestul capitalei afgane Kabul, a anuntat Ministerul de Interne, transmit agentiile

- Cel putin 40 de oameni au fost ucisi si 30 sunt raniti dupa un atac sinucigas cu bomba intr-o incinta in care se afla agentia de presa Vocea Afgana si un centru cultural din Kabul a declarat joi un purtator de cuvant al ministerului de interne, potrivit Reuters.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...