Kabul, sufocat de un val de poluare atmosferică ''mortală'' Obisnuiti cu perioadele lungi marcate de pericolul bombelor si atentatelor sinucigase, locuitorii din Kabul se confrunta in aceasta iarna cu o noua amenintare potential letala: poluarea atmosferica, relateaza luni AFP.



Dupa ce iarna a pus stapanire pe Afganistan si pe zonele sale montane, o ceata toxica a acoperit capitala situata la 1.800 metri altitudine, unde traiesc cinci milioane de persoane.



Lipsa precipitatiilor, aerul rece si absenta vantului tin captive noxele emise de autovehiculele foarte vechi, majoritatea diesel, dar si fumul rezultat in urma arderii carbunelui,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

