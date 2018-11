Kabul. Atentat asupra unor britanici 'Exista zece morti si 19 raniti au fost evacuati', a declarat pentru AFP si DPA purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Wahid Majroh. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a confirmat bilantul, fara a putea indica nationalitatea victimelor. Asalt cu armele automate Potrivit unui oficial al Ministerului de Interne citat de Reuters, un numar necunoscut de atacatori inarmati au intrat in sediul grupului de securitate britanic G4S si se lupta cu fortele de securitate, dupa ce in prima faza o masina capcana a explodat in apropierea cladirii. Conform DPA, politia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

