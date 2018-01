Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP.

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica, scrie…

- Apple se confrunta cu cea mai mare criza de la infamul eveniment „bendgate”, care a avut loc in preajma lansarii iPhone 6. Dupa plangeri ale fanilor, actiuni in instanta si chiar pornirea unor investigatii ale autoritatilor din mai multe state internationale, compania a decis sa reduca costul de inlocuire…

- Mihai Tudose demisioneaza. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului. Mihai Tudose a anunțat ca demisioneza, dupa ce in CEx s-a votat retragerea sprijinului pentru premier. Votul a fost secret. Premierul…

- De doua ori ministru al Culturii, in Guvernul Ponta și Guvernul Grindeanu, Ionuț Vulpescu vine la interviurile DCNews pentru a discuta despre subiectul momentului, acoperit de scandalurile politice care acapareaza scena politica. Fostul ministru al Culturii va vorbi la interviul DCNews cu…

- Carmen Dan, șefa de la Interne a anunțat in aceasta seara ca nu-și prezinta demisia. In plus, aceasta i-a dat replica premierului Tudose, prezentand un document semnat de chestorul Catalin Ionița, document in care acesta ar fi acceptat propunerea de numire in funcția de șef al Poliției Romane.Așadar,…

- Scopul oricarui tratament este de a preveni pierderea suplimentaravederii, deoarece pierderea acuitații vizuale care deja a aparut din cauza glaucomului este ireversibila. Vestea buna este ca glaucomul poate fi gestionat daca este detectat devreme și tratat cu tratament medical și / sau chirurgical,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca în Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, însa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut în cadrul unei noi întâlniri

- Pe 29.12.2017 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, in secțiunea Informații publice – transparența decizionala, proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Mai multe informații despre…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenesti", intr-o reactie la numarul mare de victime in cadrul miscarii de contestare in desfasurare in Iran, invitand "toate partile interesate" sa se abtina de la "orice act de violenta", relateaza…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.

- Exista o falsa impresie potrivit careia politicienii sustin o crestere excesiva a bugetului Serviciului Roman de Informatii (SRI) pentru a obtine o anumita bunavointa, iar aceasta zvonistica trebuie demontata, a afirmat joi deputatul ALDE Varujan Vosganian, in cadrul dezbaterilor din comisile reunite…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care „ar putea afecta lupta impotriva coruptiei si independenta sistemului judiciar".

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri la parada militara…

- Misa: Romania va continua sa sustina lupta impotriva evaziunii fiscale Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni, la Seminarul de Formare in domeniul Schimbului de Informatii organizat sub egida Forumului Global si a ANAF, ca Romania va continua sa sustina evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni, la Seminarul de Formare in domeniul Schimbului de Informatii organizat sub egida Forumului Global si a ANAF, ca Romania va continua sa sustina evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea instrumentelor de lupta impotriva evaziunii fiscale. …

- Deputatul de Cluj, Adrian Oros (PNL), a declarat ca liberalii au semnale ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose va fi votata si de o parte din parlamentarii PSD, care au curajul sa ridice capul, nemultumiti de Liviu Dragnea si de probleme sale penale, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Dragnea, reactie la criticile lui Iohannis: Probabil ca numai cei care iau case de la stat prin fals pot sta la conducerea statului Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reactionat vineri la criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca o persoana cercetata penal nu are ce cauta in conducerea statului,…

- Un barbat a fost eliberat din inchisoare dupa 43 de ani, cand s-a dovedit ca a fost condamnat in mod eronat pentru rapire și viol. Wilbert Jones, un barbat din Louisiana, SUA, a ieșit din inchisoarea in care a petrecut ultimii 43 de ani dupa o condamnare pentru rapirea și violarea unei asistente, scrie…

- Noi, in schimb, pricepem, PNL incearca orice, chiar si niste prostii cat roata carului, pentru a critica Guvernul, in speranta ca repetarea unor minciuni, oricat de grosiere si de evidente ar fi ele, vor mai reduce din cota de popularitate a coalitiei PSD-ALDE si vor da impresia ca PNL este conducatorul…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca noul raport MCV reprezinta un semnal de alarma iar Romania risca sa faca pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției. Șeful statului mai precizeaza și faptul ca se va folosi de toate mijlocele ce ii sunt la dispoziție…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins miercuri, cu majoritate de voturi, sesizarea PNL impotriva regulamentului de functionare al comisiei parlamentare de control al SRI, prin care liberalii au contestat prevederea privind obligativitatea oricarei persoane de a se prezenta in fata comisiei atunci cand…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Oficial European de Lupta Antifrauda (OLAF) a confirmat printr-un comunicat de presa dat luni, chiar in timpul declarației facute de Liviu Dragnea, sesizarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in cel de-al treilea dosar al președintelui PSD, ca urmare a unei investigații proprii, prin care recomanda…

- Președinții executivi ai PMP, Valeriu Steriu și Eugen Tomac, au anunțat, joi, ca deputații formațiunii vor depune in Parlament doua proiecte de lege care vizeaza transparentizarea instituțiilor publice. Inițiativele legislative prevad introducerea obligatiei institutiilor publice de a afisa pe site-urile…

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marti impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbati inarmati deghizati in politisti, care au ucis cel putin doua persoane, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Atacul, purtat…

- Un post privat de televiziune in capitala afgana Kabul a fost atacat marți de cel puțin doi barbați care au intrat in cladire dupa producerea unei explozii, a anunțat un responsabil de securitate, citat de Reuters. Unul dintre atacatori a fost ucis de gardieni, în timp ce altul s-a…

- ”Lupta impotriva coruptiei a degenerat intr-o lupta de putere a unor institutii de forta si in momentul acesta am inceput sa ne dam seama ca aceasta lupta de putere afecteaza mediul politic, mediul economic, elite intelectuale, pentru ca nu mai are nimic de-a face cu lupta impotriva coruptiei, ci…

- Desfașurare de forțe în Portul Constanța, acolo unde un apel la 112 a pus în alerta salvatorii constanțeni. Un incendiu a izbucnit în urma cu puțin timp în Portul Constanța, în camera motoare a remorcherului Hercules din DANA 78. Catre locul incendiului au plecat doua…

- Aproximativ 150 de persoane au protestat marți la aeroportul Leipzig-Halle impotriva deportarii planificate a unui numar necunoscut de afgani, informeaza dpa. Protestatari din Germania și refugiați din Afganistan s-au numarat printre cei care purtau pancarte cu inscripția…