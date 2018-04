Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol Ju, au asistat la concertul de duminica a fost foarte neobisnuit. In mod normal, regimul izolat incearca sa impiedice orice infiltrare a culturii sud-coreene.Kim Jong Un, primul lider nord-coreean care a asistat la un spectacol al sud-coreenilor,…

- Coreea de Nord a confirmat participarea la urmatoarele doua olimpiade, Tokyo 2020 si Beijing 2022, a anuntat presedintele Comitetului International Olimpic, germanul Thomas Bach, sambata la sosirea sa la Beijing dupa ce s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la Phenian.

- Imagini obtinute prin sateliti arata ca regimul de la Phenian a initiat testele preliminare la un reactor de apa usoara si probabil a pornit un alt reactor, la centrul pentru cercetari nucleare Yongbyon.Ambele reactoare pot fi folosite pentru producerea de materiale de fisiune necesare…

- Coreea de Nord a intensificat activitatile intr-un complex nuclear, desi liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar urma sa aiba o intrevedere cu presedintele SUA, Donald Trump, peste cateva saptamani, pentru a discuta despre denuclearizare, informeaza agentia Associated Press. Imagini obtinute…

- Parchetul General a anuntat marti ca a fost finalizata analiza privind procedura de desecretizare a protocolului incheiat intre institutie si SRI, concluzia fiind aceea ca sunt indeplinite conditiile legislatiei in vigoare pentru declasificarea documentului.OFICIAL Coreea de Nord și China…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap.

- Informatia transmisa a aparut in spatiul public trunchiata, din diferite surse, fara amanunte si fara sa fie precizata o data anume. Practic, informatiile oficiale nici nu au existat. Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Principala manevra, denumita Foal Eagle, "va dura o luna, in aprilie, dat fiind ca a fost amanata din cauza Jocurilor Olimpice", a declarat un purtator de cuvant al ministerului pentru AFP. Anul trecut, aceste exercitii militare au durat doua luni. In acest an, ele au fost amanate pentru…

- Consultarile intre inalti oficiali ai Coreei de Nord si Suediei, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata la Stockholm fara anuntarea unui progres concret privind un posibil summit Trump-Kim, noteaza AFP. Intalniri si convorbiri telefonice la varf s-au succedat incepand…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP.Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure fata…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters.Purtatoarea de cuvant al…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud, aflata la Phenian, privind organizarea unui summit cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a relatat marti agentia nord-coreeana de stiri KCNA, preluata de EFE.Reprezentantii…

- Zi istorica la Phenian; liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu o delegație din Coreea de Sud. Este primul dialog fața in fața, pe care il are Kim Jong Un cu oficiali sud-coreeni.

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale, care este condusa de generalul Kim Yong Chol, au trecut Zona Demilitarizata (DMZ), care divizeaza peninsula, pe la postul de frontiera Dorasan, la nord de Seul, a indicat un purtator de cuvant al ministerului sud-coreean al Unificarii. Delegatia va asista…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Nord-coreenii marcheaza 76 de ani de la nașterea fostului lor lider, Kim Jong Il, tatal actualului președinte Kim Jong Un. Zeci de mii de oameni au venit la monumentul lui din centrul capitalei Phenian pentru a-i aduce un omagiu.

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Regimul de la Phenian și-a aratat din nou mușchii, cu doar o zi inainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud. O parada militara, la care a fost prezent și Kim Jong Un cu soția sa, a avut loc in capitala nord-coreeana.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu seful statului nord-coreean si cu sora numarului unu nord-coreean Kim Jong-un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a anuntat joi presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, conform news.ro.ALERTA – Cod GALBEN de ninsori abundente…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Potrivit Ministerului Unificarii de la Seul, Coreea de Nord a anuntat ca sora liderului de la Phenian va face parte din delegatia nord-coreeana formata din 22 de inalti oficiali care va participa la Jocurile de Iarna de la PyeongChang.Kim Yo-jong este sora cea mica a liderului nord-coreean…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph.

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a redeschis miercuri linia telefonica de la frontiera cu Coreea de Sud, la cateva ore dupa ce Donald Trump l-a ironizat pe liderul de la Phenian, Kim Jong Un, spunand ca are un buton nuclear “mai mare si mai puternic”, transmite Reuters.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a postat, miercuri, un mesaj pe Twitter, in care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” si ”mult mai puternic” decat cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill.

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.