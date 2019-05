Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului, el adaugand ca se asteapta la un scor de aproximativ zece la suta la nivel national. “Consider ca am facut alegerea…

- Viteza și lipsa experienței la volan și-au spus cuvantul astazi dimineața in cazul unui tanar de 23 de ani, din Pogoanele. In timp ce conducea un autoturism pe DJ 203 I din direcția Pogoanele catre Scutelnici, acesta ar fi pierdut controlul direcției si a intrat in coliziune cu un autoturism ce rula…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European, unul dintre politicienii aflați pe un loc eligibil pe listele Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare, a acordat un interviu in exclusivitate site-ului de știri DC…

- Romania apreciaza rolul "extraordinar de important" pe care l-a avut si il are Comisia Europeana in realizarea operelor audiovizuale romanesti si europene prin programul Europa Creativa - MEDIA al UE, a afirmat luni ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, in deschiderea conferintei…

- Serviciul Roman de Informații face verificari in privința prezenței in Romania a autorului atacului armat din Noua Zeelanda, dupa ce procurorul-șef din Bulgaria a anunțat ca barbatul a facut un turneu in țara noastra, Ungaria și in Bulgaria in 2018, au precizat surse apropiate anchetei. SRI efectueaza…

- Astazi se incheie cea de a 154 a reuniune Eurimages, fond care a acordat 17 milioane de euro producatorilor romani in 21 de ani, dintre temele puse in discutie detasandu-se nevoia de a urmari relatia producator-regizor din perspectiva egalitatii de sanse.

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri lansarea proiectului cultural „Despre oameni și cartofi – Turneu de incluziune sociala”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiectul cuprinde, printre altele, un turneu cu spectacolul – documentar „Despre…

- Județul Hunedoara este bogat. Oameni care prin contribuția lor au reușit sa dezvolte sau sa promoveze zona din care provin primesc recunoașterea autoritaților. Profesorul Mircea Lac (62 de ani) din Hunedoara este, incepand din 1 martie 2019, un alt ”Tezaur uman viu” al Romaniei. Titlul onorific i-a…