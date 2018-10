Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, dupa intalnirea cu omologul italian Sergio Mattarella, ca a transmis multumiri pentru felul in care romanii sunt tratati si integrati in Peninsula. "Am subliniat comunitatea de valori, istoria comuna,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, luni, la Palatul Quirinale din Roma, de omologul italian Sergio Mattarella, in cadrul vizitei de stat pe care seful statului roman o efectueaza in Republica Italiana, scrie agerpres.ro. Iohannis si Mattarella vor convorbiri tete-a-tete si convorbiri…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 octombrie: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, in perioada 14 - 17 octombrie, o vizita de stat in Republica Italiana, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri si al aniversarii a 10 ani de la ridicarea relatiei bilaterale…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe duminica o vizita de stat in Italia, prima dupa 45 de ani, el urmand sa participe si la inaugurarea unei expozitii dedicate comemorarii a 2000 de ani de la moartea poetului latin Ovidiu.

- Presedintele Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie, o vizita de stat in Italia, prima dupa 45 de ani, el urmand sa participe si la inaugurarea unei expozitii dedicate comemorarii a 2000 de ani de la moartea poetului latin Ovidiu.

- Este o zi plina de experiențe și oameni frumoși pentru Antonia! Vedeta a impartașit fanilor pe o rețea de socializare ca se afla cu celebra metropola Shanghai, unde s-a intalnit cu nimeni altul decat Tommy Hilfiger. Creatorul de moda american a stat fața in fața cu frumoasa romanca, in cadrul unei intalniri…

- Președintele Klaus Iohannis intervine in conflictul intern din PNL, care risca sa escaladeze și sa divizeze partidul inainte de alegerile de anul viitor. Șeful statului a bagat in ședința, marți seara, taberele adverse din partid.