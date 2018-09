Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino și Napoli s-au infruntat in primul episod al derby-ului din acest sezon. Partida a fost una tensionata, avand apogeul in minutul 58 al reprizei secunde. La scorul de 2-1 pentru Juventus, in minutul 58, Mario Rui a vazut al doilea cartonaș galben, dupa o intrare cu talpa sus asupra lui…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit golurile lui Juventus Torino, in partida castigata cu Sassuolo, 2-1 (0-0), duminica, in etapa a 4-a din Serie A. Vedeta torinezilor a deschis scorul in minutul 50, marcand apoi si cel de-al doilea gol in minutul 65, oaspetii punctand in minutul 90+1 prin Khouma…

- Capitanul echipei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a decis sa nu dispute urmatoarele doua meciuri ale echipei nationale, dintre care unul cu Italia in Liga Natiunilor, pentru a se concentra asupra performantelor noii sale echipe Juventus Torino, a anuntat, miercuri, presa din Peninsula.…

- Astazi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta in Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine in etapa a 2-a, contra lui Lazio. Urmeaza 4 meciuri relativ ușoare inaintea derby-ului…

- Lorenzo Insigne (27 de ani), starul lui Napoli, nu se teme de venirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus Torino. Juventus Torino a atras toata atenția vara aceasta. Principalii rivali din ultimele doua sezoane nu sunt intimidați de transferul Balonului de Aur. "Odata cu venirea lui Carlo Ancelotti vom…

- Cristiano Ronaldo a parasit formația Real Madrid pentru a evolua în Serie A din Italia, la echipa Juventus.Conduerea clubului Real Madrid a anuntat oficial ca și-a dat acordul pentru plecarea lusitanului la Juventus Torino! "Real Madrid informeaza ca, avand in vedere…

- Cristiano Ronaldo este tot mai aproape de un transfer la campioana din ultimii 7 ani din Serie A, Juventus Torino. Conform presei portugheze, mutarea lui CR7 in Italia ”este o chestiune de ore”.