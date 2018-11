JUVENTUS - MANCHESTER UNITED 1-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE 2018: Seara lui Ronaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Valencia s-a impus cu 3-1 in fața elvețienilor de la Young Boys Berna, intr-un meci din grupa H a UEFA Champions League. Meciul a fost condus de Istvan Kovacs, aflat la debutul in Liga Campionilor. Acesta a avut parte de un meci dificil, la finalul caruia a fost fluierat copios de fanii prezenți pe…

- JUVENTUS - MANCHESTER UNITED LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE 2018. Meciurile Juventus Torino - Manchester United si Benfica - Ajax se afla printre cele opt programate, miercuri, in etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor. Meciul de la Torino va fi arbitrat de Ovidiu Hategan. LIVE…

- Istvan Kovacs, 34 de ani, va debuta miercuri in grupele UEFA Champions League. Acesta a fost promovat recent de UEFA, așa cum a anunțat in exclusivitate Gazeta Sporturilor. Arbitrul roman va conduce meciul Valencia - Young Boys Berna, primul sau joc din Liga Campionilor. Valencia - Young Boys se joaca…

- Dupa ce l-au adus pe Cristiano Ronaldo in vara, pentru 112 milioane de euro, cei de la Juventus vor sa mai dea o lovitura. Tuttosport anunța ca Juventus va incerca in iarna sa-l transfere pe mijlocașul Paul Pogba. Francezul de 25 de ani are o situația complicata la Manchester United, din cauza relației…

- Aflat de ceva timp in conflict cu Jose Mourinho, Paul Pogba nu mai are voie sa discute cu presa, dupa cum a lasat sa se ințeleaga mijlocașul francez la finalul partidei dintre Manchester United și Valencia (0-0, din Champions League). In alta ordine de idei, antrenorul portughez are cele mai mari sanse…

- Mijlocasul francez Paul Pogba (Manchester United) a anuntat marti seara, dupa meciul cu Valencia (0-0) din Liga Campionilor la fotbal, ca are interdictie de a face declaratii presei, relateaza AFP. Cei mai multi jucatori de la Man United au evitat zona mixta dupa meci, dar Pogba a traversat-o, anuntandu-i…

- Dupa ce a spart gheața in campionat, reușind o dubla cu Sassuolo, Cristiano Ronaldo a avut parte de un moment ingrozitor la meciul cu Valencia, primul in Champions League in tricoul lui Juventus. In minutul 29 al meciului de pe Mestalla, Ronaldo l-a lovit pe Murillo, fara sa aiba mingea. S-a indepartat…