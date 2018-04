Juventus, la picioarele lui Cristiano

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile clubului italian de fotbal Juventus Football Club SpA au coborat miercuri la cea mai scazuta valoare din ultimele opt luni, dupa ce echipa italiana a fost invinsa acasa de Real Madrid in prima mansa a sferturilor de finala a Ligii Campionilor, golul al doilea fiind marcat de Cristiano Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo are lumea la picioare dupa ceea ce a reusit in partida Juventus – Real Madrid (scor 0-3) in mansa tur a sferturilor de finala din cadrul Ligii Campionilor. Nu insa si pe ... Zlatan Ibrahimovic

- Portughezul a deschis scorul inca din minutul 3, iar in minutul 64 de reușit o "foarfeca" de zile mari, la care Gianluigi Buffon n-a avut nicio șansa.La scurt timp dupa terminarea partidei, Cristiano Ronaldo a lasat un mesaj sugestiv pe contul personal de Instagram. "Munca grea aduce si…

- Cristiano Ronaldo a reușit doua goluri in victoria din turul "sferturilor" Ligii Campionilor de pe terenul lui Juventus, scor 3-0, dintre care un gol dintr-o foarfeca spectaculoasa. La finalul jocului, jucatorii lui Real Madrid au facut o poza de grup in vestiar, insa din aceasta a lipsit chiar eroul…

- La o zi dupa partida Juventus - Real Madrid, scor 0-3, din turul sferturilor Ligii Campionilor, scorul meciului a cam fost uitat si apar noi si noi reactii dupa „bijuteria“ lui Cristiano Ronaldo.

- Zidane s-a laudat: ”Golul meu din 2002 a fost mai frumos decat al lui Ronaldo”. Antrenorul lui Real Madrid și-a pus mainile in cap dupa „foarfeca” lui Cristiano Ronaldo din partida cu Juventus Torino. Zinedine Zidane nu și-a mai pus mainile in cap la confrința de presa, unde a fost intrebat despre reușita…

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, dupa ce a invins-o marți seara pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), chiar pe terenul acesteia, in prima mansa a sferturilor ...

- Real Madrid s-a impus cu scorul de 3-0 pe terenul formatiei Juventus Torino, in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Vedeta Cristiano Ronaldo a facut din nou senzatie, reusind o dubla. Golul doi a fost unul de poveste, portughezul marcand dintr-o foarfeca in minutul 64. Comenteaza…

- Cristiano Ronaldo, 33 de ani, a fost omul meciului in Juventus - Real Madrid, 0-3, marcand doua goluri și pasand decisiv la al treilea. Dupa meci, ziarele de sport din intreaga lume s-au intrecut in elogii pentru starul portughez, laudand prestația magica avuta de varful lui Real Madrid. Ole (Argentina):…

- Real Madrid s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Juventus, in turul sferturilor de finala ale UEFA Champions League, grație golurilor marcate de Cristiano Ronaldo, care a reușit o dubla, și de Marcelo. Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, a vorbit despre jocul prestat de elevii sai și despre…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, marti, ca golul marcat din foarfeca de Cristiano Ronaldo in meciul cu Juventus este unul dintre cele frumoase din istorie, dar cel inscris de el in finala Ligii Campionilor din 2002 a fost mai frumos."Golul lui Cristiano este unul…

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor la fotbal, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, marti seara, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), ch...

- Echipa Real Madrid a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0 (1-0), pe Juventus Torino, in mansa I a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Ronaldo, in minutele 4 si 64, ultimul spectaculos, din foarfeca (vezi video), si de Marcelo, in minutul…

- Real Madrid a facut un meci de excepție pe terenul lui Juventus, impunandu-se cu 3-0 in turul "sferturilor" Ligii Campionilor, dupa o noua seara magica reușita de Cristiano Ronaldo. Portughezul a decis de unul singur victoria. Mai intai, a deschis scorul in minutul 3, iar apoi a facut "dubla" in minutul…

- Umilinta totala pentru Juventus Torino chiar pe teren propriu. Italienii au fost pulverizati pur si simplu de Real Madrid, iar ibericii sunt aproape calificati in careul de asi al Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo a scris istorie in fata Batranei Doamne.A reusit o dubla si grație golurilor…

- Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua editii ale Ligii Campionilor la fotbal, a facut un pas mare spre semifinalele competitiei, marti seara, dupa ce a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-0 (1-0), chiar pe terenul acesteia, in prima mansa a sferturilor de finala. Madrilenii…

- In ajunul primului meci din sferturile de finala ale Ligii Campionilor dintre Juventus și Real Madrid, sculptorul Emanuel Santos a realizat o versiune imbunatațita a bustului portughezului Cristiano Ronaldo, creat pentru Aeroportul Internațional din insula Madeira.

- Golgheterul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, nu va juca in meciul de campionat de sambata cu Las Palmas, pentru ca portughezul sa fie in plenitudinea fortelor sale la prima mansa cu Juventus Torino din sferturile Ligii Campionilor la fotbal, relateaza presa spaniola. Ronaldo a avut…

- In ajunul meciului tur cu Real Madrid din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, portarul lui Juventus Torino, Gianluigi Buffon, are probleme de ordin personal. Fosta sa soție, Alena Seredova, cunoscuta top-model din Cehia, a vorbit despre infidelitațile fotbalistului italian.

- Bilete vandute in timp record! Toate tichetele pentru partida Real Madrid - Juventus Torino din mansa secunda a sferturile de finala ale Ligii Campionilor s-au epuizat in doar 8 minute. Stadionul Santiago Bernabeu are o capacitate de 80 mii de locuri.

- Stalpul apararii campioanei Italiei, Juventus Torino, Giorgio Chiellini, are șanse sa rateze prima partida cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor. Fundașul de 33 de ani s-a accidentat in timpul partidei cu SPAL din Serie A.

- Cristiano Ronaldo a facut spectacol in partida din Campionatul Spaniei cu Girona. Atacantul portughez a marcat patru goluri și a dat un assist in disputa caștigata de Real Madrid cu scorul de 6-3. Lusitanul a deschis scorul in minutul 11, insa oaspeții au egalat prin Stuani.

- Sferturile de finala ale Ligii Campionilor vor oferi amatorilor de fotbal meciuri de zile mari. Capul de afiș al aceastei faze a competitiei pare a fi confruntarea dintre Juventus Torino și Real Madrid, reeditarea finalei ediției de anul trecut.

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.

- Juventus Torino va evolua impotriva echipei Real Madrid, detinatoarea trofeului, iar echipele engleze Liverpool si Manchester City se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut lco la Nyon.Juve - Real este reeditarea…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Juventus Torino, finalista ultimei editii, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Anul trecut, pe 3 iunie, Real Madrid se impunea la Cardiff cu scorul de 4-1, prin…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- Partida retur dintre PSG si Real Madrid, din optimile Ligii Campionilor, incheiata cu victoria spaniolilor, scor 2-1, a fost presarata cu mai multe momente tensionante, iar unul dintre acestea i-a avut in prim plan pe Dani Alves si Cristiano Ronaldo. ...

- Fotbalistul Dani Alves, fundașul celor de la PSG, a reușit sa șocheze pe toata lumea dupa a fost surprins de un cameraman in timp ce iși ștergea secrețiile nazale pe tricoul lui Cristiano Ronaldo intr-un meci contra Real Madrid.

- Juventus Torino a facut un meci mare pe Wembley in returul din optimile Ligii Campionilor cu Tottenham. Dupa ce in prima manșa de la Torino scorul a fost 2-2, italienii au reușit sa se impuna dramatic la Londra cu scorul de 2-1 și sa obțina biletul de calificare in sferturile competiției.

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Real, care a castigat ultimele doua editii ale competitiei, se impusese…

- Seara cu rezultate nebune in optimile Ligii Campionilor. Miliardarii de la Paris St. Germain au fost umiliti de Real Madrid si au ratat calificarea in sferturile competitiei in ciuda unor transferuri de sute de milioane de euro. Madrilenii au castigat si returul dupa ce s-au impus cu 3-1 pe Santiago…

- Scandal in Franta, inaintea meciului Paris Saint-Germain – Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Suporterii fracezi au generat haosul, noaptea trecuta, in fata hotelului in care Crstiano Ronaldo si sunt cazati.

- Real Madrid nu a avut emoții pe Santiago Bernabeu in partida cu Getafe. "Galacticii" s-au impus cu scorul de 3-1 și au un moral bun inaintea partidei returi din optimile de finala ale Ligii Campionilor cu PSG.

- Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a fost invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata marti seara. Fara starul Cristiano Ronaldo, menajat de antrenorul Zinedine Zidane,…

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Dupa "dubla" cu PSG, scor final 3-1, Cristiano Ronaldo a intrat in istoria Ligii Campionilor: este primul jucator care reușește peste 100 de goluri cu același club! Starul portughez are 101 goluri pentru Real Madrid in cea mai importanta competiție europeana, in 95 de meciuri. 14 au fost din penalty.…

- Real Madrid a facut un pas mare spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a invins pe Santiago Bernabeu formația franceza PSG cu scorul de 3-1. Partida retur se va juca pe 6 martie la Paris.

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a opinat ca dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor la fotbal poate marca un sezon intreg si s-a aratat increzator ca experienta madrilenilor va prevala, dupa ultimele doua trofee consecutive, relateaza EFE. ''Meciurile dintre Real Madrid…

- Real Madrid incearca sa-l linișteasca pe Cristiano Ronaldo inaintea "optimilor" Ligii Campionilor, cu PSG. Florentino Perez spera ca albii sa treaca de francezi. Altfel, sezonul e terminat. "Vreau sa raman la Real. Vreau sa-mi inchei cariera aici", a declarat Cristiano Ronaldo dupa ce a cucerit al 5-lea…

- Rafael Nadal nu mai crede in Real Madrid: ”Acum totul pare un dezastru!”. Rafael Nadal, numarul unu mondial in tenisul masculin, un fervent sustinator al echipei Real Madrid, considera ca PSG pleaca in postura de favorita in dubla programata in optimile Ligii Campionilor la fotbal, in pofida semnalelor…

- Real Madrid a pierdut manșa retur a sferturilor de finala ale Cupei Regelui de pe teren propriu cu Leganes, scor 1-2, dupa ce in tur au caștigat cu 1-0. Pentru deținatoarea Ligii Campionilor n-a jucat Cristiano Ronaldo, accidentat, și acest lucru s-a vazut. Leganes a deschis scorul dupa o jumatate de…

- Situația de la Real Madrid este tot mai tensionata, dupa ce Florentino Perez, președintele clubului, refuza sa-i ofere lui Cristiano Ronaldo un nou contract, anunțandu-l pe impresarul Jorge Mendes ca așteapta ofertele pentru atacantul portughez. Legendarul Manolo Sanchis, dublu caștigator al Ligii Campionilor…