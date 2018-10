Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii lui Juventus au reactionat pentru prima data, la cateva zile dupa izbucnirea scandalului, dupa acuzele de viol lansate de Kathryn Mayorga (34 de ani) la adresa lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), ajuns in vara in Italia, de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro.

- Presa din Italia l-a ridicat in slavi pe actualul detinator al Balonului de Aur: "CR2 Bum Bum! Ronaldo zboara la Juve!", a titrat Gazzetta dello Sport. "Finalmente Champions", a scris Corriere dello Sport, iar Tuttosport a titrat: "Sunt aici!", titlu insotit de o fotografie cu starul portughez. Transferul…

- Dupa ce au dat lovitura verii pe piata transferurilor cu aducerea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, cei de la Juventus vor sa il aduca la Torino pe Diego Godin, fundașul lui Atletico Madrid, care a avut evolutii impresionante la acest Campionat Mondial, informeaza mediafax. Conform…

- Ryan Giggs, 44 de ani, selecționerul Țarii Galilor și fost coechipier al lui Ronaldo la United, a vorbit despre mutarea lui Cristiano, 33 de ani, la Juventus, considerand ca a ales aceasta destinație in spiritul rivalitații sale cu Leo Messi. "Cristiano e obsedat sa fie mai bun ca Messi. Acum va avea…

- Fostul coleg de la Manchester United al lui Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, nu a ramas imun la transferul verii. Chiar daca nu se apropie de mutarea verii 2017: Neymar la PSG pentru 220 de milioane de euro, transferul lui Ronaldo la Juventus a lasat ecou, relateaza mediafax.Giggs este de parere…

- Dupa 9 ani la Real Madrid, in care a dat 450 de goluri in 438 de meciuri, Cristiano Ronaldo este tot mai aproape de a se transfera in Italia. Juventus il ademenește cu un salariu de 30 de milioane de euro pe an, iar Real Madrid ar urma sa primeasca 100 de milioane de euro. Transferul s-ar putea realiza…

- Conform ultimelor informații venite din Italia, Cristiano Ronaldo va fi prezentat maine oficial la Juventus. Starul lui Real Madrid, 33 de ani, este astfel protagonistul unui transfer surprinzator, intr-un din cele mai bune momente ale carierei sale. ...