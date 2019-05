Stiri pe aceeasi tema

- Meciul FC Hermannstadt - Dunarea Calarasi, din ultima etala a play-out-ului Ligii I, care va stabili a doua echipa retrogradata si formatia care va disputa barajul de mentinere/promovare, a fost programat de LPF duminica, de la ora 18.30, relateaza News.ro.Citește și: Rednic il face praf pe…

- “Judeteana” CARE PE CARE… Maine, de la ora 16.00, stadionul “FEPA” din Barlad va gazdui in cuplaj cele doua jocuri din semifinalele play-out-ului Ligii 4. Vitis Suletea da piept cu Juventus Falciu, iar Sporting Barlad infrunta ACS Moara Domneasca. Vitis Suletea are de indeplinit o simpla formalitate…

- FIFA a solicitat Federatiei Romane de Fotbal sanctionarea cu reducerea a 9 puncte din clasamentul Ligii a II-a a clubului Pandurii Targu Jiu ca urmare a datoriilor catre fostii sai jucatori Gordan Bunoza (Bosnia Hertegovina) si Nikola Vasiljevic (Serbia).

- Dunarea Calarasi a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a din faza play-out a Ligii I de fotbal, care a consfintit retrogradarea formatiei...

- Fotbalul mic CARE PE CARE… Dueluri pe viata si pe moarte in lupta pentru evitarea retrogradarii. Play-out-ul Ligii 4 Vaslui debuteaza maine, de la ora 18.00, cu meciurile din mansa tur a semifinalelor. ACS Moara Domneasca infrunta Sporting Barlad, iar Juventus Falciu da piept cu Vitis Suletea. Se dau…

- Sambata, 2 martie, in runda a XXIII-a a Ligii a II-a, de la ora 14.00, pe arena „Dan Paltinisanu”, Ripensia UVT va intalni UTA, intr-un duel al formatiilor ce impreuna au adunat 10 titluri. „Batrana Doamna” a fost de sase ori campioana a Romaniei, in editiile 1946-1947, 1947-1948, 1950, 1954, 1968-1969…

- La sfarșitul acestei saptamani va debuta returul Ligii a III-a de fotbal. In prima etapa a sezonului de primavara Șomuz Falticeni va evolua in deplasare, pe terenul formației CSM Focșani, partida urmand sa aiba loc sambata, cu incepere de la ora 15.00. Falticenenii, cu un nou antrenor principal pe ...

- In acest sfarsit de saptamana, iubitorii fotbalului au un motiv in plus de bucurie, intrucat va fi reluat si returul Ligii a III-a, seria 3, ce programeaza etapa a 16-a. Vineri, de la ora 15.00, pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, ...