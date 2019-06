Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul romanesc are viitor. Au demonstrat-o copiii de la Juventus Academy Bucuresti, condusi de managerul general Massimo Pedrazzini, care au castigat Campionatul Mondial al Academiilor Juventus, la care au participat 85 de echipe din 28 de tari aflate pe 6 continente.

- Massimo Pedrazzini, fost antrenor al echipei Steaua, va fi general manager al Juventus Academy Bucuresti, Academia de Fotbal deschisa de campioana Italiei in Romania, potrivit news.ro.Pedrazzini a fost prezentat in cadrul unui eveniment organizat chiar de Ziua Copilului, care a inclus antrenamentul…

- Suceveanul Costica Buceschi este noul antrenorul secund al lui Tomas Ryde la echipa nationala de senioare. De fapt, la prima reprezentativa s-a refacut tandemul care a adus ultima medalie pentru Romania la un turneu final, bronz la Campionatul Mondial din 2015. Tomas Ryde a tinut sa lucreze la lot cu…

- Romanul Ovidiu Ionescu (29 de ani) și spaniolul Alvaro Robles (27 de ani) au bronzul asigurat la Campionatele Mondiale de tenis de masa de la Budapesta. Cariera lui Ovidiu Ionescu inflorește de la an la an, dupa ce in 2018 a urcat pe treapta a doua a podiumului european la simplu, ieri, el și-a asigurat…

- Viitorul vs FCSB propune și duelul celor mai valoroși fotbaliști romani nascuți in anul in care Romania bifa ultima prezența la Campionatul Mondial: Ianis Hagi, Florinel Coman și Dennis Man. In aceasta seara nu se joaca doar confruntarea Viitorul vs FCSB sau cea dintre Hagi și Gigi Becali. Meciul propune…