- Departamentul american al Justitiei a anuntat 17 noi capete de inculpare impotriva fondatorului WikiLeaks Julian Assange, in baza legislatiei impotriva spionajului, dupa ce australianul a fost incupat deja de piraterie informatica, relateaza AFP potrivit news.roWashingtonul ii reporseaza australianului…

- Justitia suedeza a anuntat luni ca a redeschis ancheta cu privire la viol impotriva fondatorului WikiLeaks Julian Assange, exprimandu-si speranta sa-l vada comparand intr-un tribunal inaintea prescierii faptei, in 2020, relateaza AFP.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins cererea guvernului de amanare cu doua luni a judecarii plangerii depuse de Laura Codruta Kovesi cu privire la decizia de revocare din functia de sefa a DNA.

- Curtea Suprema a respins, joi, cererea DNA de preschimbare a termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea…

- Senatorii din Comisia Juridica au amanat iar adoptarea raportului necesar pentru ca plenul sa incuviinteze sau sa respinga solicitarea DNA de urmarire penala a lui Calin Popescu-Tariceanu. Comisia juridica a Senatului a amanat din nou cererea DNA pe numele lui ...

- Vorbind in fata Parlamentului European, Juncker a facut referire la „termenul limita" de 12 aprilie pentru ca parlamentul britanic sa aprobe acordul retragerii. „Daca nu va avea loc acest lucru pana atunci, nu va mai fi posibila o amanare scurta. Dupa 12 aprilie, riscam sa punem in pericol alegerile…

- Uniunea Europeana este favorabila amanarii scurt timp a iesirii Marii Britanii, a declarat miercuri dupa-amiaza Donald Tusk, presedintele Consiliului European, conditionand decizia de un vot favorabil pe tema Acordului Brexit in Parlamentul...