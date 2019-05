Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Cluj, Biroul teritorial Baia Mare, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 03 mai 2019, a inculpatului ARDELEAN SORIN TEODOREL, subcomisar de politie in cadrul…

- Un ofiter din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ITPF Sighetu Marmatiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mita si trafic de influenta, informeaza Agerpres.roInitial, acesta fusese retinut de procurorii DNA, care au cerut instantei arestarea…

- DNA cere anularea deciziei de rejudecare a dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma, a primit cinci ani. Procurorii vor rejudecarea apelului si nu a fondului…

- Pentru a testa cat de cinstiți sunt oamenii in jurul globului, redactorii revistei “Reader’s Digest” au “pierdut” cate 12 portofele in mai multe orașe ale lumii. Fiecare portofel conținea echivalentul al 50 de dolari, acte, card de credit. Iata cate au fost date inapoi de cei care le-au gasit: —București…

- Curtea de Apel București urma sa anunte astazi sentința definitiva in dosarul in care Sorin Blejnar este acuzat de trafic de influența, insa judecatorii au amanat pronunțarea deciziei pentru 7 mai.Tribunalul București l-a condamnat pe fostul șef al ANAF, in prima instanța, la șase ani de inchisoare,…

- Colonelul in rezerva Lucian Dinita a fost numit consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. Fostul sef al politiei rutiere se va ocupa de domeniul ordinii publice, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne.

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic conducand fie sub influenta bauturilor alcoolice fie sub influenta substantelor interzise. Potrivit IPJ Constanta la data de 28 martie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 47 de ani, din orasul Negru…

- Un agent de la Penitenciarul Bacau este cercetat de procurori pentru savarsirea mai multor fapte de trafic de influenta si luare de mita dupa ce ar fi pretins de la mai multi detinuti diverse bunuri sau sume de bani pentru a le facilita permisii sau pentru a inlesni introducerea unor bunuri interzise…