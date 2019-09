La termenul din 5 septembrie s-a aflat ce conțin acele ”volume confidențiale” din dosarul ANRP, documente ascunse inculpaților din aceasta cauza, printre care, fostul subprefect al Clujului, Mihnea Iuoraș, fostul șef al ANI Horia Georgescu și avocata Ingrid Mocanu, inculpați executați de judecatoarea Anamaria Tranca. In mod dubios, in acel plic ce conține ”volume confidențiale” in baza carora inculpații au fost condamnați se afla doar documente despre fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor, inculpat in dosar, dar care s-a refugiat in Ungaria. Avand in vedere faptul ca in ”plicul secret” era foarte…