Justiţia rusă a deschis o anchetă pentru "tulburări în masă", după un miting neautorizat al opoziţiei O procedura pentru "organizarea de tulburari in masa" poate duce la pedepse de pana la 15 ani de inchisoare.



"Anchetatorii au stabilit ca un grup de persoane a difuzat pe internet in ajunul manifestatiei neautorizate apeluri la participare, recunoscand in mod constient ca aceste actiuni ar putea duce la tulburari in masa", a scris Comitetul rus de ancheta intr-un comunicat.



Anchetatorii ii acuza pe manifestanti de "incalcare grava a ordinii publice, violente impotriva fortelor de ordine" si, de asemenea, ca au spart sambata cordonul de securitate instituit de politie pe bulevardul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia trebuie "sa puna capat cu severitate oricarei actiuni a organizatorilor de actiuni publice nelegitime si neautorizate si a participantilor la acestea", a declarat procurorul general adjunct Aleksandr Buksman, citat de agentia de presa Ria Novosti.Potrivit acestuia, justitia trebuie…

- Parchetul general al Rusiei a cerut marți reacționarea "cu severitate" la orice manifestație neautorizata, în condițiile în care opoziția negociaza cu autoritațile organizarea unui nou protest, pentru a cere accesul reprezentanților sai la alegerile locale din septembrie, scrie…

- Organizația Amnesty International a cerut Rusiei sa puna capat campaniei „rușinoase” de intimidare a opoziției, în perspectiva alegerilor locale de la Moscova, din septembrie. Apelul vine dupa ce un tribunal rusesc l-a condamnat miercuri pe unul din liderii opozitiei Alexei…

- Peste 20.000 de persoane s-au adunat sambata pe un larg bulevard din centrul Moscovei pentru a cere alegeri locale libere si corecte, transmite AFP. Oamenii au iesit in strada la apelul opozitiei dupa ce autoritatile ruse au invalidat inregistrarea a aproximativ 60 de candidati la alegerile parlamentare…

- Peste 10.000 de oameni, inclusiv personalitați ale opoziției ruse, s-au strâns sâmbata în centrul Moscovei pentru a cere alegeri corecte și libere, potrivit ONG-ului White Counter, specializat în numararea protestatarilor, relateaza AFP.Opoziția a facut apel la proteste dupa…

- Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat…

- Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana. Mii de georgieni…

- Ministerul rus de Interne a anunțat marți ca renunța la ancheta care îl viza pe ziaristul de investigații Ivan Golunov, acuzat de trafic de droguri într-un dosar care a provocat indignarea societații civile, scrie AFP."Golunov va fi eliberat astazi de arestul la domiciliu și…