- "Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs vizand anularea deciziei Consiliului UE de stabilire a sediului EMA la Amsterdam in perspectiva Brexitului", a anuntat institutia.Seful Guvernului italian Paolo Gentiloni a confirmat anterior la televiziune…

- Municipalitatea Milano si statul italian au contestat decizia cu privire la mutarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, anunta Curtea de Justitie a Uniunii Europene, potrivit AFP.

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnii a fost reținut la Moscova, pe strada Tverskaya, in timpul acțiunilor de protest care se desfașoara azi in Rusia, scrie tvrain.ru. Astazi susținatorii lui Alexei Navalnii au ieșit la proteste in intreaga Rusie, in cadrul campaniei de boicotare a alegerilor,…

- Tensiunile provocate de reducerea contributiei Turciei si a Rusiei la bugetul Consiliului Europei nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra functionarii Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), au asigurat joi responsabili ai Curtii, citati de AFP. ''Suntem în discutie cu Comisia…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- In martie, Comisia Europeana a aprobat investitiile pe care Ungaria, cu sprijinul Rusiei, intentioneaza sa le faca pentru constructia a doua noi reactoare la centrala nucleara de la Paks. Aceasta investitie de 12,5 miliarde de euro, finantata in proportie de 80% printr-un imprumut acordat de Rusia,…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova s-au intilnit cu moldovenii din unele regiuni ale Rusiei: Moscova și regiunea Moscovei, regiunile Tiumen, Kostroma, Lipetsk și Reazan. Reuniunea a avut loc la invitația conducatorului Autonomiei сultural-naționale…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Statele Unite nu au nicio iluzie despre actualul regim din Rusia, dar, in același timp, intenționeaza sa continue sa stabileasca relații constructive cu Moscova in probleme importante, a scris secretarul de stat american Rex Tillerson, in articolul sau pentru ziarul The New York Times. „Nu avem iluzii…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma america...

- Conform Tribunalului Lefortovski din Moscova "a decis sa il plaseze in detentie pe cetateanul norvegian Frode Berg, suspectat de spionaj in favoarea unui stat strain", a afirmat pentru AFP purtatoarea de cuvant a instantei, Ekaterina Krasnova, precizand ca decizia a fost luata la 6 decembrie, relateaza…

- Justitia rusa a plasat in detentie un norvegian suspectat de spionaj, a declarat marti Tribunalul Lefortovski de la Moscova pentru AFP. Tribunalul ”a decis sa-l plaseze in detentie pe cetateanul norvegian Frode Berg, suspectat de spionaj in favoarea unui stat strain”, a declarat pentru AFP o purtatoare…

- 18 mai 2018, data alegerilor prezidentiale din Rusia, va coincide (?) cu cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeei de catre Moscova. Sosit la Kremlin in anul 2000, Vladimir Putin va candida pentru al patrulea mandat care-l va mentine la butoane pana in 2024. Va fi cel mai loogeviv lider rus la putere,…

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Avraham Morgenstern a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala. Pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se mai afla un dosar in care este acuzat ca i-a dat mita lui Radu Mazare.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis reprimirea in magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan. Decizia este definitiva. Totuși, Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel București la Curtea de Apel Targu Mureș. Inalta Curte a desființat astfel decizia CSM de excludere din magistratura…

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakasvili, arestat sambata si acuzat ca a incercat o lovitura de stat intr-un dosar in care fostul lider georgian acuza o instrumentare din partea presedintelui ucrainean Petro Poroshenko, scrie AFP.

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Germania, Frantei si Belgiei in legatura cu nerespectarea de catre acestea a obligatiei de a notifica transpunerea completa a legislatiei UE referitoare la recunoasterea calificarilor profesionale, transmite dpa.…

- Aproape 20 de tone de mere din Moldova au fost interzise in Federatia Rusa. Reprezentantii Rosselhoznadzor din regiunea Kursk, unde a fost oprit lotul de fructe, sustin ca au depistat in mere larve de molii. Produsele urmau sa ajunga in pietele si magazinele din Moscova.

- Prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, Chirtoaca sustine ca a fost suspendat din functie pentru a ”legitima” interimatul Silviei Radu. ”Asta ma transforma nu doar pe mine, ci si intregul oras intr-un ostatic al intereselor politice ale partidelor de la guvernare”. Daca exista un…

- Mai mulți barbați înarmați cu sabii, macete și cuțite au atacat magazinul Chronext, de pe strada Fleet, din Londra. Atacatorii, îmbracați complet în negru și cu fețele acoperite, s-au folosit de scutere pentru a sparge ușa de la intrare, iar apoi au fugit cu…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa si TASS. 'Ii indemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare de abordari comune,…

- Aflat in conflict de interese, primarul comunei Vladesti, Dica Hristu Cristian, a fost cercetat de catre Agentia Nationala de Integritate. Primarul comunei Vladesti a fost acuzat ca a facut afaceri intre firmele controlate de membri ai familiei sale și primaria pe care o conducea. Edilul a pierdut procesul…

- In 2015, increderea in justiție era la nivelul 48%. In 2016, a picat cu 14 procente, la 35%. In 2017, increderea in justiție a ajuns la 24%. Ionela Șufaru, sociolog CURS, a afirmat, la Antena 3: ”Increderea a scazut pentru ca nu au fost luate sancțiuni in interiorul sistemului pentru aceste…

- Curtea de Apel din Praga a decis vineri in favoarea extradarii in SUA a cetateanului rus Evgheni Nikulin, acuzat de justitia americana de atacuri informatice care au vizat intre altele reteaua LinkedIn, transmite Reuters citand agentia de presa ceha CTK. Decizia de vineri o confirma pe cea anuntata…

- Arestat la Nisa si anchetat de justitia franceza pentru evaziune fiscala, oligarhul si senatorul rus Suleiman Kerimov risca sa provoace o noua criza diplomatica intre Moscova si Paris. Statul rus a reactionat deja, semn ca va trata indeaproape acest caz.

- Serviciile de securitate din Ucraina au anunțat, ieri, arestarea unui rus cautat de Interpol pentru uciderea in 2004 la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei americane Forbes, americanul Paul Klebnikov.

- Un cetatean rus cautat dupa ce in 2004 l-a impuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut in Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, relateaza ABC News, citat de News.ro. Paul Klebnikov, nascut in Statele Unite intr-o familie rusa, era jurnalist la editia rusa a…

- Serviciile de securitate din Ucraina au anunțat, ieri, arestarea unui rus cautat de Interpol pentru uciderea in 2004 la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei americane Forbes, americanul Paul Klebnikov.

- Serviciile de securitate ucrainene au anunțat sambata arestarea unui rus cautat de Interpol pentru uciderea in 2004 la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei americane Forbes, americanul Paul Klebnikov, relateaza AFP. Suspectul, originar din Cecenia, a carui identitate nu…

- Vladimir Putin nu se lasa! Mai exact, președintele Rusiei este pus sa cucereasca și... spațiul. Oricat de fantasmagoric ar parea, Rusia intenționeaza sa „colonizeze” Luna și sa exploreze resursele sale naturale. Cu alte cuvine, țara condusa de Putin iși dorește sa devina o superputere in spațiu. Ecuația…

- Agenția Mondiala Anti-Doping(WADA), in cadrul reuniunii de la 16 noiembrie a refuzat sa restabileasca in drepturi Agenția Anti-Doping Rusa (RUSADA). Președintele Comitetului de Conformitate al WADA, Jonathan Taylor, a declarat in cadrul ședinței ca Rusia nu a rezolvat inca problema orașelor inchise,…

- Serviciile de securitate ruse, FSB, au anuntat marti ca au arestat in regiunea Moscova 69 de persoane suspectate de apartenenta la miscarea sunnita Tablighi Jamaat, interzisa si considerata ''extremista'' in Rusia, relateaza AFP. FSB a indicat intr-un comunicat ca a destructurat activitatile ilegale…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- La primul val de manifestatii din iarna trecuta, sustinatorii PSD au spus ca protestatarii sunt platiti de Soros, ca in spate s-ar afla multinationalele si Sistemul. Acum, cu ocazia noilor nemultumiri legate de pachetul de legi privind Justitia de de adoptarea Ordonantei de Urgenta care modifica legislatia…

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…

- Tribunalul Tulcea a dat castig de cauza mai multor angajati din justitie Potrivit datelor oficiale, instanta a dispus obligarea paratilor, Tribunalul Tulcea si Curtea de Apel Constanta, la plata catre reclamanti si intervenienta principala, a diferentelor salariale calculate pe baza valorii de referinta…

- Naționala Argentina a ajuns astazi la Moscova. Din lotul "pumelor" face parte și starul echipei, Lionel Messi. Echipa pregatita de Jorge Sampaoli a venit cu toate vedetele in capitala Rusiei, din lotul sud-americanilor nu lipsesc Mascherano, Di Maria, Dybala și Aguero.