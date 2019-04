Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 3 aprilie, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire", Mircea Diaconu a facut urmatoarele declarații: „Chiar azi, la Bruxelles, s-a exprimat domnul Tajani, abrupt, chiar la inceputul ședinței, lucru care m-a enervat destul de tare. E proaspata…

- Deputatul PSD Florin Tripa arata cum ministrul Daea si europarlamentarii PSD au obtinut o victorie pentru fermierii romani, in comisia AGRI, de la Bruxelles. Viitoarea politica agricola comuna nu va impune plafonarea subventiilor, astfel ca fiecare tara va decide voluntar implementarea unei asemenea…

- Presedintele asteapta, acum, o decizie a Curtii. Ramane de vazut ce se va intampla la prima sedinta CSAT. Gabriel Les a transmis presedintelui solicitarea de inlocuire a generalului Ciuca. Deocamdata nu s-a luat nicio decizie. "De la inceput am precizat ca acest decret a fost emis ilegal.…

- Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a transmis Guvernului roman ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru postul de procuror-sef european. Tajani a postat pe contul sau de Twitter scrisoarea adresata autoritatilor de la Bucuresti....

- Cu Comisia nu am avut nicio discutie pe marginea Ordonantei 114”, a declarat Ministrul Energiei, Anton Anton, azi, la Comisia de Industrii din Camera Deputatilor. De fapt, in data de 9 ianuarie, ministrul Energiei a trimis catre comsiarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, o scrisoare de…

- Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis ca acest caz este in atenția instituției pe care o reprezinta, relateaza G4Media. Laura Codruța Kovesi a fost citata intr-un dosar in ziua in care trebuia sa se prezinte in fața comitetului de selecție pentru funcția de procuror-șef al Parchetului…

- Executivul urmeaza sa adopte, vineri, bugetul pentru acest an, iar proiectul va intra pe lista suplimentara a anunțat, joi seara, premierul Viorica Dancila. Ședința de Guvern va incepe la ora 12.00, conform Mediafax.Șeful Executivului a adaugat, intr-un interviu acordat joi seara Antena 3,…

- Procurorul General Augustin Lazar a reacționat nervos la o intrebare a unei jurnaliste de la Antena 3. "Ați vrea dvs sa faceți o presiune politica asupra procurorului general sa-și dea demisia, in contextul in care Ministerul Public iși desfașoara activitatea la standarde constituționale?! Am observat…