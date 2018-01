Justiţia la alţii: Nucilor le este permis să cadă din pom, a decis un tribunal din Germania Un tribunal regional din Frankfurt a dispus vineri ca nucilor le este permis sa cada din nuci, concluzionand ca acest eveniment ce are loc anual in timpul toamnei poate fi considerat ''o intamplare care face parte din natura''.



Hotararea a fost data in urma unei cauze inaintate tribunalului de o femeie a carei masina a suferit pagube din cauza nucilor care au cazut dintr-un nuc aflat in curtea vecinului ei.



''Reclamanta sustine ca nucile si crengile cu nuci au cazut pe vehiculul ei ca urmare a rafalelor puternice de vant dintr-o noapte din luna octombrie 2013, cauzand daune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

