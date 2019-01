Justiţia italiană cere inculparea vicepremierului Salvini pentru respingerea debarcării unui grup de migranţi Un tribunal special italian a cerut joi punerea sub acuzare a vicepremierului si ministru de interne Matteo Salvini pentru ca acesta a refuzat anul trecut debarcarea in Italia a unui grup de 150 de migranti, relateaza agentia Reuters. Cazul s-a aflat deja in atentia justitiei, dar procurorii au decis sa inchida acest dosar criticat pentru ca ar fi motivat politic, dar respectivul tribunal a hotarat acum redeschiderea lui. ''Risc intre 3 si 15 ani de inchisoare pentru ca am blocat migranti ilegali sa vina in Italia. Am ramas fara cuvinte'', a scris Salvini pe Twitter. ''Asa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

