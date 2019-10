Stiri pe aceeasi tema

- Justitia italiana a suspendat marti autorizarea de parasire de parasire a teritoriului pentru ''Omul Vitruvian'', celebrul desen realizat de Leonardo da Vinci, care urma sa fie imprumutat in curand Muzeului Luvru, a anuntat asociatia Italia Nostra, citata de Le Figaro.

- Justitia italiana a suspendat marti autorizarea de parasire a teritoriului pentru "Omul Vitruvian", celebrul desen realizat de Leonardo da Vinci, care urma sa fie imprumutat in curand Muzeului Luvru, a anuntat asociatia Italia Nostra, informeaza marti AFP, citat de

- Justitia italiana a suspendat marti autorizarea de parasire a teritoriului pentru ''Omul Vitruvian'', celebrul desen realizat de Leonardo da Vinci, care urma sa fie imprumutat in curand Muzeului Luvru, a anuntat asociatia Italia Nostra, informeaza marti AFP. Tribunalul…

- Unele jafuri au intrat in istorie prin sumele uriașe, bijuteriile sau operele de arta furate fie dupa atacuri planifice minutios, calculat și cu sange rece, fie prin forța. Majoritatea hoților au fost prinși, mai repede sau in ani, și au petrecut ani mulți in pușcarii. Libertatea va prezinta 10 cele…

- Italia a luat decizia de a imprumuta Frantei una dintre cele mai cunoscute opere de arta ce-i apartine lui Leonardo Da Vinci, "Omul Vitruvian". Gestul este menit sa dezamorseze conflictul dintre cele doua tari care il revendica in egala masura pe acest mare geniu al Renasterii, care s-a nascut…

- Vestitul tablou Gioconda a lui Leonardo da Vinci ar putea avea o sora geamana. Este vorba despre o alta opera denumita "Mona Lisa din Isleworth", care infațișeaza un portret aproape identic cu cel al Giocondei expuse la Muzeul Luvru.

- Regizorul ucrainean Oleg Sentsov, care, în 2015, a fost încarcerat într-un penitenciar rusesc pentru a executa o pedeapsa de 20 de ani pentru terorism, fapt care a indignat opinia publica internationala, este unul dintre prizonierii inclusi în schimbul desfasurat sâmbata…

- Justitia rusa l-a eliberat joi pe francezul Philippe Delpal, directorul financiar al fondului de investitii Baring Vostok, plasat in arest preventiv din februarie intr-in dosar de frauda, si l-a plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP potrivit news.ro.Tribunalul municipal din Moscova a…