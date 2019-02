Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a hotarat miercuri ca este ”admisibila” cererea Iranului cu privire la recuperea unor active in valoare de miliarde de dolari blocate in Statele Unite, care doresc ca aceste fonduri sa ajunga la victime ale unor atacuri atribuite Teheranului, relateaza AFP.Judecatorii…

- Statele Unite au inculpat un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Monica Witt, pentru ca a ajutat Iranul în ceea ce Washington a caracterizat drept o operațiune de spionaj cibernetic care a vizat ofițeri ai serviciilor secrete SUA. Statele Unite au sancționat, de asemenea,…

- Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a lansat un apel Statelor Unite ale Americii sa reia 'un dialog serios' cu Rusia in problema armelor nucleare si a avertizat impotriva 'tendintelor distructive periculoase' din politica mondiala, intr-un articol publicat miercuri…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Iranul va trimite doi sateliți pe orbita in urmatoarele saptamani, folosind rachete fabricate in țara, la o saptamana dupa ce Administrația de la Washington a avertizat Iranul sa nu continue programul spațial, relateaza site-ul Ynet, scrie Mediafax.Administratia…

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru 'practici nesigure si precare', a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale din cauza…

- Roberto Moreno Ramos, in varsta de 64 de ani, a fost executat cu injectie letala la penitenciarul din Huntsville. El fusese condamnat la pedeapsa capitala dupa ce si-a omorat in bataie sotia si doi dintre copii in varsta de 3 si 7 ani, in 1992. Crima a avut loc in orasul Progreso, aproape de granita…