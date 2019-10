Justiţia interimarilor: Instabilitatea domneşte la vârful celor mai importante parchete din ţară Prin fortarea demisiei sefului DIICOT, Klaus Iohannis reuseste sa "decapiteze" si ultimul mare parchet care nu era condus de interimari. Nu mai putin de noua functii de conducere (sefi si adjuncti) sunt ocupate in acest moment prin delegare. Indiferent cat de pregatiti ar fi interimarii din fruntea parchetelor, mandatele de sase luni, prin delegare dispusa de Sectia pentru procurori a CSM, pastreaza o stare de provizorat, facand imposibila implementarea unor strategii coerente, pe termen mediu si lung. Rezultatul: functiile sunt golite de autoritate, controlul ierarhic lipseste, iar performantele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

