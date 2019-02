Un tribunal german a decis marti incetarea unei proceduri de supraveghere lansate de catre serviciile de informatii impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), anuland o decizie in acest sens cu cateva luni inaintea unui scrutin important, relateaza AFP.

Serviciile secrete germane au anuntat public la 15 ianuarie ca partidul Alternativa pentru Germania, fondat in 2013, este un 'caz test', o etapa intermediara inainte de plasarea 'sub supraveghere' in urma unei examinari timp de cateva luni a discursurilor si publicatiilor sale. AfD a contestat in regim…