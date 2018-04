Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Germania a decis, joi seara, eliberarea pe cautiune a liderului separatist catalan Carles Puigdemont, acuzat de Spania de rebeliune, frauda si inalta tradare, informeaza N-TV.de.

- O instanta din landul german Schleswig Holstein a respins joi acuzatia de rebeliune din cererea de extradare formulata de autoritatile spaniole impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, informeaza EFE. Puigdemont poate fi eliberat pe cautiune pana cand se va lua o decizie privind extradarea.…

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat in prezent in detentie in Germania, a prezentat un apel la Curtea Suprema spaniola in care a cerut renuntarea la acuzatiile de rebeliune si gestionare frauduloasa de fonduri publice, formulate impotriva sa in legatura cu demersurile sale de anul trecut…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Procurorul Georg-Friedrich Guentge a anuntat ca va dura cel putin o saptamana pana cand instanta va decide cu privire la extradarea lui Puigdemont. "Puigdemont a parut calm si stapan pe sine", le-a transmis Guentge jurnalistilor germani. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut de autoritatile…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont în asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara în privinta extradarii acestuia în Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig,

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan pe sine", le-a…

- O decizie privind extradarea in Spania a liderului catalan aflat in exil Carles Puigdemont este putin probabila in aceasta saptamana, a declarat o purtatoare de cuvant a procurorilor din nordul Germaniei, la o zi dupa ce liderul separatist a fost retinut de autoritatile germane, relateaza dpa. Afirmand…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca...

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica. Biroul finlandez de Investigatii (NBI) a confirmat ca a primit mandatul emis de Madrid, care a ajuns acum la…

- Guvernul austriac ar putea vedea un important proiect al sau, de reducere a ajutoarelor sociale pentru migranti, amenintat de o decizie a justitiei, care a anulat luni o dispozitie similara instituita la nivel regional, declarand-o neconstitutionala, informeaza AFP. De la inceputul lui 2017, beneficiarii…

- Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca noul guvern catalan, nu va putea sa paraseasca inchisoarea pentru a lua parte la votul de investire de saptamana viitoare, a decis vineri Curtea Suprema, scrie News.ro citand presa internationala.

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Carles Puigdemont a sesizat un organism ONU, caruia ii cere sa recunosca faptul ca Guvernul spaniol i-a "incalcat drepturile", a anuntat vineri, la Bruxelles, avocatul sau Ben Emmerson, relateaza news.ro, care citeaza AFP. Intr-o conferinta de presa, acest fost raportor ONU, a declarat ca aceasta noua…

- Justitia germana a anuntat ca renunta sa-l urmareasca pe patronul si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, acuzat de atitudine toleranta fata de "incitarile la ura" de pe reteaua sociala, informeaza AFP. Plangerea a fost depusa de un avocat german in 2016. Acesta le reprosa lui Mark Zuckerberg si…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Justitia spaniola a emis miercuri un mandat de arestare aplicabil doar pe teritoriul tarii impotriva separatistei catalane Anna Gabriel, aflata in exil in Elvetia pentru a se sustrage unei eventuale incarcerari in legatura cu tentativa de secesiune a Cataloniei, transmite AFP. In decizia sa, judecatorul…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Justitia germana a anuntat vineri ca a impus o amenda de 81,25 milioane de euro constructorului european de avioane Airbus intr-un dosar de prezumtiva coruptie legat de vanzarea a 18 avioane de lupta Eurofighter catre Austria, in 2003, scrie AFP.

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile amicale' dintre Spania si Belgia, a declarat joi pentru AFP ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis. 'In…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Vicepresedintele Guvernului spaniol i-a cerut miercuri sefului Parlamentului catalan sa renunte la sustinerea candidaturii lui Carles Puigdemont la conducerea regiunii si sa lanseze consultari in vederea gasirii unui nou aspirant, relateaza AFP:Destituit la sfarsitul lui octombrie de la presedintia…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul spaniol a anuntat joi ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.

- Ministrul de interne al Spaniei a dat marti asigurari ca fortele de ordine spaniole sunt in alerta maxima ''peste tot'' in tara, pentru a-l impiedica pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont sa se intoarca incognito ''cu elicopterul, la bordul unui planor sau ambarcatiune''…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Principalele doua partide separatiste din regiunea spaniola Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au cazut de acord sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles, dupa declaratia unilaterala…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Fostul sef al executivului catalan Artur Mas (2010-2016), figura de frunte a miscarii separatiste, si-a anuntat marti demisia de la conducerea Partidului Democrat European Catalan (PDeCAT, centru-dreapta), din care face parte succesorul sau la conducerea guvernului regional Carles Puigdemont, relateaza…