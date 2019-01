Stiri pe aceeasi tema

Franta nu va juca in 'concursul cine este cel mai stupid' cu liderii italieni, care si-au inmultit declaratiile jignitoare la adresa presedintelui Emmanuel Macron, a afirmat miercuri ministrul francez pentru afaceri europene, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.

Politistii constanteni de combatere a criminalitatii organizate au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri, 500 de grame de cocaina fiind confiscate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict, a informat miercuri IPJ Constanta, agerpres.ro.

O alianta de combatanti arabi si kurzi, sustinuta de Washington, a cucerit miercuri ultima localitate controlata de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, blocandu-i pe jihadisti in doua mici catune, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP, potrivit

Un numar de 112 persoane s-au inscris la concursul pentru ocuparea unui post de ofiter scos la concurs, pentru incadrare directa, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit agerpres.ro.

Curtea Suprema a Turciei a mentinut miercuri condamnarile la inchisoare pe viata dictate in 2016 impotriva a cinci persoane care au ucis un german si doi turci crestini in 2007, transmite dpa, citand agentia de presa turca Anadolu, potrivit agerpres.ro.

Cheltuielile sociale publice au reprezentat anul trecut 31,2% din PIB-ul Frantei, care ramane de departe cea mai generoasa tara bogata din acest punct de vedere, potrivit unui studiu publicat miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Presedintele israelian Reuven Rivlin s-a pronuntat in favoarea dialogului, in cadrul unui intalniri la care au fost prezenti si reprezentanti ai comunitatii musulmane din Franta, in prima zi a vizitei sale in Hexagon inceputa miercuri, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Ministerul de Externe al Rusiei a cerut miercuri Israelului sa inceteze atacurile asupra teritoriului sirian, dupa ce au aparut informatii ca peste 20 de persoane au fost ucise in urma raidurilor aeriene efectuate in noaptea de duminica spre luni, informeaza dpa si TASS, potrivit agerpres.ro.