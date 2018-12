Stiri pe aceeasi tema

- Fostul colaborator demis de la Palatul Elysee Alexandre Benalla a fost din nou inculpat pe 29 noiembrie pentru violente comise in marja defilarii de la 1 mai de la Paris, la Jardin des Plantes, cu cateva ore inainte de episodul de la Contrescarpe, a aflat duminica AFP de la sursa apropiata de acest…

- In aceeasi seara, trei barbati au fost interpelati si plasati in arest, acestia fiind eliberati ulterior, a precizat aceeasi sursa. Gardienii proprietatii artistului - "La Savannah" - unde artistul s-a stins din viata, in decembrie 2017, au descoperit furtul luni seara, in jurul orei 20:30,…

- The post Anunt privind organizarea licitatiei principale pentru vanzarea de masa lemnoasa provenita din fond forestier proprietate publica de stat pentru productia anului 2019 appeared first on Stiri .

- Nelu Varga, ar fi plecat în Franța pentru a negocia vânzarea clubului. Totuși, vizita în Frnța nu ar fi fost pentru vânzare, ci pentru a negocia aducerea în Gruia a unui staff complet, de cinci stele. „A negociat cu un staff complet: director general, director…

- Un lautar din comuna Albeni, judetul Gorj, a fost amendat vineri de ANAF cu 3.000 de lei pentru ca a cantat la cateva petreceri si nu si-a declarat veniturile. Lautarul spune ca a cantat la doua petreceri si a primit doar ciubuc de la petrecareti.

- Achizitionarea a 41% din actiunile MAIB de catre BERD va aduce doar beneficii sistemului bancar si economiei din tara noastra. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa sedinta Coaliției de Guvernare.

- Adunarea Nationala (RN, fostul Front National, extrema dreapta) a obtinut o victorie partiala in disputa sa cu justitia franceza, care a confirmat miercuri 'principiul' confiscarii ordonate in cazul presupuselor angajari fictive la Parlamentul European, dar a injumatatit suma vizata, de la 2 milioane…

- Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique ! Jusqu’où vont-ils aller ?! \uD83E\uDD2F MLP— Marine Le Pen (@MLP_officiel)…