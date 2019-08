Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei Melencu a anuntat marti, 27 august 2019, ca a depus o plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca, dupa ce s-au constatat mai multe inadvertente in declaratii, in urma coroborarii cu alte probe adunate in dosar.

- Anh Pham, bona vietnameza fara permisiune de ședere pe teritoriul Marii Britanii, a fost condamnata la 6 ani de închisoare dupa ce a omorât-o pe Tina, copilul de care trebuia sa aiba grija. Tina avea doar 11 luni atunci când Pahm a bruscat-o și i-a aplicat o lovitura mortala în…

- Femeia de 29 de ani, din comuna Lisa, județul Brașov, care in noiembrie 2018, si-a omorat copilul nou nascut, apoi l-a ingropat in gradina, a fost condamnata. Sentința a fost data zilele trecute de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 10…

- Tribunalul UE a anulat joi mai multe decizii europene de prelungire a inghetarii fondurilor unor personalitati ucrainene, inclusiv fostul presedinte Viktor Ianukovici, acuzate de deturnare de fonduri publice si care au fugit din tara dupa revolta din Maidan in 2014, relateaza France Presse, potrivit…

- Avocatul „Satanel”, așa cum era cunoscut printre apropiați, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru trafic de influența. El a fost judecat pentru cinci infracțiuni de corupție, iar in executarea pedepsei a contat și o alta condamnare primita in 2018, de trei ani de inchisoare cu suspendare…

- Procurorul general al SUA, William Barr, isi exprima speranta, dupa vizita la Bucuresti, ca Romania va reveni asupra amendamentelor care „pot submina lupta impotriva coruptiei” si s-a aratat increzator ca Romania va lua masuri pentru a avea o justitie eficienta, transparenta si impartiala.Citește…

- Sara Netanyahu a fost inculpata in iunie 2018 pentru ca a folosit pentru mese la restaurant aproape 100.000 de dolari (circa 85.000 de euro) din taxele contribuabililor sustinand, fals, ca nu exista bucatar la resedinta oficiala a premierului. Procesul sau s-a deschis in octombrie 2018. Ea a incheiat…

- Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele prin care cereau eliberarea lui Golunov.Ivan Golunov, in varsta de 36 de ani, a fost arestat joi de politia din Moscova, care afirma ca a gasit asupra…