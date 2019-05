Stiri pe aceeasi tema

- BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Ne vor calca pragul 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,…

- Scandalul pestelui contaminat cu metale grele Foto arhiva Apar noi detalii, unele revoltatoare, în scandalul pestelui contaminat cu metale grele, ce ar fi ajuns cu sutele de tone în România. Cantitati mari ar fi fost distribuite inclusiv prin retelele unor mari retaileri,…

- Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si, avand in vedere complexitatea cauzei, precum si caracterul transfrontalier, cazul a fost deschis la nivelul EUROJUST, fiind efectuate anchete in Italia, Spania, Franta, Ungaria si Portugalia, coordonate direct de EUROJUST…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- Peste 100 de poeți din mai mult de 20 de țari, de pe patru continente, vor participa la cea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de Poezie de la București (FIPB), care va avea loc in perioada 13 - 19 mai, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Considerat cel mai amplu eveniment…

- Nu mai e de mult timp niciun secret pentru nimeni faptul ca in ultimii ani elita de business a Romaniei a fost distrusa aproape in totalitate, in mare parte cu ajutorul ”instrumentul” dosarelor penale fabricate de DNA. Afaceri serioase cu zeci de mii de angajati, afaceri ce aduceau la bugetul statului…

- Raportul dintre remuneratia variabila si cea fixa este in cazul celor doi de 30%, sub media de 101,08% de la nivelul Uniunii Europene, informeaza Mediafax.Citește și: Bursa de la Bucuresti inchide pe verde prima sedinta a saptamanii Numarul bancherilor din UE care sunt platiti cu mai…

- In data de 21 Februarie 2019, USH Pro Business in parteneriat cu Ebury Romania a organizat evenimentul ”Soluții pentru exportatori și importatori: Protecția impotriva riscului valutar și finanțarea exporturilor”, eveniment la care au participat companii din domeniul industriei textile, tamplarie termoizolanta…