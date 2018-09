Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…

- ​Romania risca sa i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), in timp ce va deține Președinția Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019 – l-a avertizat recent ministrul ...

- Romania risca sa i se aplice amenzi de milioane de euro printr-o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), in timp ce va deține Președinția Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019 - l-a avertizat recent ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), pe președintele…

- Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei,…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) hotararea Parlamentului European prin care se cer sancțiuni impotriva Ungariei pentru nerespectarea standardelor democratice. Anunțul a fost facut luni de șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Utilizatorii internetului au obligatia de a cere permisiunea prealabila a autorului inainte de a posta o fotografie, chiar daca aceasta este accesibila gratuit pe un alt site, a stabilit Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza AFP si site-ul Politico. 'Postarea pe un website…

- O comunitate religioasa este operator in ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal colectate in cadrul unei activitați specifice, precum cea de predicare din casa in casa, a decis recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

- Romania nu a transpus in legislația naționala, pana acum, o directiva importanta, privind combaterea spalarii banilor, a declarat, pentru HotNews.ro, fostul agent al Romaniei la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.