Stiri pe aceeasi tema

- Leopoldo Lopez, unul dintre liderii opozitie venezuelene, s-a refugiat marti in ambasada chiliana la Caracas, a facut cunoscut seful diplomatiei de la Santiago de Chile, Roberto Ampuero, citat de dpa si...

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Statele Unite ale Americii au acuzat luni Rusia de ,,escaladarea nesabuita” a situației din Venezuela prin primiterea de avioane militare și de personal în țara lovita de criza, asupra careia SUA a impus multiple sancțiuni, informeaza Reuters. Avioanele rusești și personalul…

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.

- Turcia a ordonat arestarea a 1.112 persoane suspectate de legaturi cu reteaua clericului musulman Fethullah Gulen, aflat in SUA si care este acuzat de orchestrarea unei tentative de puci in 2016, a anuntat marti canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Operatiunea se numara printre…

- Cele mai reusite operatiuni financiare desfasurate de Venezuela in ultimii ani nu s-au derulat pe Wall Street, ci in taberele improvizate de mineri din regiunile din sudul tarii, scrie Reuters. Aici, un număr de aproximativ 300.000 de căutători de aur au început să extragă…

- Când Juan Guaido s-a declarat, luna trecuta, președinte interimar al Venezuelei, senzația a fost ca a sarit peste o generație de lideri ai opoziției și ca a gasit o cale noua, dincolo de luptele interne și de diferențele de abordare ce au ținut în loc încercarile anterioare de a-l…

- O schimbare a guvernului in Venezuela ar fi in avantajul Rusiei si al Chinei, doi dintre principalii creditori ai regimului Maduro, spune pentru agentia de presa Reuters seful Adunarii Nationale de la Caracas, Juan Guaido, care s-a autoproclamat, cu sprijinul Statelor Unite, drept presedinte interimar…