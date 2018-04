Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Cateva sute de sustinatori ai independentei Cataloniei au manifestat la Berlin, cerand eliberarea fostului presedinte al regiunii Carles Puigdemont, arestat saptamana trecuta in Germania in baza unui mandat emis de Madrid, relateaza AFP. Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in urma unui mandat international de arestare emis de Spania, le-a transmis sustinatorilor sai duminica sa continue aforturile de a-si "apara propriile drepturi", relateaza site-ul postului BBC.

- Inca privat de libertate in Germania, separatistul catalan Carles Puidgemont a depus plangere in Belgia, prin intermediul consilierilor sai, pentru violarea vietii sale private. In urma cu doua saptamani, un dispozitiv de urmarire ar fi fost descoperit sub masina sa. Acest dispozitiv le permitea celor…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- Fostul ministru catalan Clara Ponsati, acuzata de rebeliune in Spania, care o cauta, a fost eliberata pe cautiune miercuri, in urma unei infatisari la tribunalul scotian insarcinat sa examineze o cerere de extradare trimisa de Madrid, potrivit BBC, scrie Reuters.Carla Ponsati s-a prezentat…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca noul guvern catalan, nu va putea sa paraseasca inchisoarea pentru a lua parte la votul de investire de saptamana viitoare, a decis vineri Curtea Suprema, scrie News.ro citand presa internationala.

- Presedintele separatist destituit catalan, Carles Puigdemont, a anuntat joi ca renunta sa candideze din nou la presedintia cataloniei, intr-o inregistrare postata pe retele de socilizare, relateaza AFP.”L-am informat pe seful Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, sa nu-mi prezinte candidatura…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Ministrul de interne al Spaniei a dat marti asigurari ca fortele de ordine spaniole sunt in alerta maxima ''peste tot'' in tara, pentru a-l impiedica pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont sa se intoarca incognito ''cu elicopterul, la bordul unui planor sau ambarcatiune''…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…