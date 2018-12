Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de persoane au fost condamnate astazi, 4 decembrie, in procedura rapida in urma protestelor violente de la Paris.Incidentele s-au soldat cu sute de raniti si daune materiale semnificative, afirma surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- Reuniunea exceptionala desfaurata duminica la Palatul Elysee pe tema protestelor violente de la Paris s-a incheiat, informeaza cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax.Presedintele Emmanuel Macron nu va face nicio declaratie publica deocamdata, a transmis Palatul Elysee duminica dupa-amiaza.…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cel…

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

