Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni la pranz (luni seara, ora Romaniei), eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea si a Alinei Bica, afirma surse oficiale citate de presa locala.

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.

- Tudor Chirila a postat joi, 20 decembrie, un mesaj dur la adresa justiției din Romania, pe pagina sa de Facebook, dupa recentele decizii judecatorești prin care au fost puși in libertate mai mulți condamnați celebri, printre care și Elena Udrea. „Luați de aici justiție. Asta era ideea și au implinit-o.…

- Magistratii Curții Supreme au decis sa suspende pentru fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, pedeapsa de 4 ani cu executare, dupa ce avocatii acesteia au formulat contestatii fata de formarea completurilor de 5 judecatori. Condamnat tot la 4 ani, in acelasi dosar, va fi eliberat si Serban Pop. Magistratii…

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare. Este stare de alerta la Strasbourg, in urma unui atac armat sau posibil schimb de focuri. Autoritațile…

- Sindicatul grefierilor din Romania precizeaza ca personalul auxiliar de specialitate nu are in atribuții intocmirea unui dosar de candidat, acesta avand un caracter personal. Sindicatul grefierilor acuza, printr-un comunicat de presa, ca profesiei de grefier ii sunt aduse „grave prejudicii de imagine”…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, s-a lasat așteptat doua zile pentru a publica documentul din dosarul de candidat al procurorului general Augustin Lazar, iar miercuri seara a dat un comunicat de presa in care detaliaza procedura de numire, fara a prezenta niciun document. In comunicatul de presa,…

- Magistratii ICCJ au decis, luni, redeschiderea unui dosar Tel Drum, in care este vizat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ancheta urmand a fi derulata in rem pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Decizia instantei este definitiva. Instanta a decis si mentinerea celorlalte dispozitii ale rezolutiei…