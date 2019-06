Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe modificari ale Codului Penal si ale Legii 78/2000 de combatere a infractiunilor de coruptie, votate astazi in Camera Deputatilor, il scapa de problemele penale de la Inalta Curte pe liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. Chiar daca nu a fost…

- ”Un coșmar. Un teribil coșmar pentru mine, pentru colegii mei din partid pentru familia mea. Sigur ca dupa patru ani aproape e o mulțumire pentru mine ca am fost achitat, dar nu am cum sa nu imi pun intrebari cu privire la motivele pentru care s-a ajuns aici. Nu am cum sa nu ma intreb de ce Romania…

- „Toader nu face parte din ALDE. El este independent pe locul PSD. Problema este urmatoarea: eu cred ca a avut niște poziții publice, decizii importante care au contribuit la curațarea intr-un fel limitat a ceea ce inseamna justiție și a impins in fața reforma justiției. (...) Sunt oameni acum care…

- Grupul parlamentar PNL a depus luni, in plenul Senatului, motiunea simpla cu titlul "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader". "Va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea declansarii procedurii legale pentru dezbaterea acesteia", i-a solicitat senatorul liberal Florin Citu presedintelui…

- PNL și USR au depus miercuri o noua moțiune simpla împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, de data aceasta la Senat, reprezentanții opoziției cerându-i sa renunțe la modificarile legislative nocive ale legislației, care aduc atingere principiilor statului de drept, și sa susțina…

- Motivarea CCR contine date devastatoare legate de modul in care s-a infaptuit Justitia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 si 2016 intre SRI si Ministerul Public si cum a ajuns Serviciul sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. Urmeaza 19 dintre cele mai grave abateri. 1.Inalta…

