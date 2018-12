Procurorul Republicii Franceze, Remy Heitz a anunțat in timpul unei conferinte de presa ca 'Mai mult de 900 de persoane majore si 100 de persoane minore' au fost plasate in arest. 'Parchetul este ferm hotarat sa nu lase nepedepsite abuzurile comise la Paris in marja acestei zile', a subliniat procurorul.

Duminica seara, potrivit unui bilant provizoriu, 278 de persoane au fost deferite Parchetului de la Paris la finalul perioadei de arest. De asemenea, 494 de proceduri au fost clasate fara urmari. Printre persoanele deferite justitiei se numara Julien Coupat, prezentat multa vreme drept…