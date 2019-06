Stiri pe aceeasi tema

- De fapt, nu este nimic nou, sau mai exact, Serbia s-ar putea sa nu deschida niciun capitol pana la incheierea mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene – relateaza portalul croat euractiv.jutarnji, adaugand ca Serbia are speranta ca va deschide macar Capitolul 9 referitor la servicii…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- Trump se incapațaneaza sa construiasca zidul la granița cu Mexicul chiar și in detrimentul armatei. SUA vor cheltui peste 1,5 miliarde de dolari in acest sens, bani care erau destinați anterior pentru modernizarea rachetelor balistice.

- Liviu Dragnea a declarat ca Guvernul va investi 10 miliarde de euro in comunitațile din Romania, in urmatorii ani. Banii vor veni prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, a scris președintele PSD vineri pe Facebook. Cu toate acestea, Liviu Dragnea a vorbit despre proiectele depuse la Fondul de Dezvoltare,…

- ”Romanii au sansa sa demonstreze ca sunt deasupra vremurilor. Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter. El a acuzat Mexicul ca "nu face…

- In ședința de joi, Parlamentul european a votat un acord formal privind condiționarea acordarii fondurilor europene in funcție de respectarea statului de drept, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mureșan arata ca ”Am confirmat astazi in Parlamentul…

- Guvernul a incercat sa extinda aria de investitii a Pilonului II, asa cum se face si in alte state, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, nu va pleca nimeni din ţară, pentru că cele şapte fonduri de pensii din România administrează…