''Poate fi limitat dreptul parintilor la educare (a copiilor) in cazul refuzului vaccinarii obligatorii fara un motiv valabil'', se arata in decizia Tribunalului Constitutional, care stabileste ca ''in caz extrem, separarea minorului de familie poate fi constitutionala''.



Totusi, acelasi verdict precizeaza ca separarea minorului de familia sa poate fi doar temporara, nicidecum definitiva.



Potrivit Tribunalului Constitutional ungar, protectia si ingrijirea minorilor constituie in primul rand o obligatie a parintilor si abia apoi a statului, potrivit Agerpres.



Decizia…