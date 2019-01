Un afganistan a caștigat aprecierea publicului nu doar pentru talentul sau ci și pentru ca seamana izbitor de bine cu premierul Canadei, Justin Trudeau. Abdul Salam Maftoon, de 29 de ani, canta la nunți inainte de a se face remarcat la o emisiune de talente foarte populara in Afganistan – Afghan Star. Mai intai canalul... Read More Post-ul Justin Trudeau și-a gasit „geamanul pierdut” in Afganistan apare prima data in TaBu .